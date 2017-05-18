Вчера в эфире «МимоНот» сдержанный & дипломатичный Александр Толмацкий не выдержал и, озадачив мою юную соведущую, назвал Олега Скрипку нецензурным словом. Воспроизвести сей термин здесь не могу (не прямой же эфир), но, как мы сами пришли к заключению, это условно говоря «идиот» на букву «м».
При этом – это важно – несколькими минутами ранее продюсер проговорил, что музыкальная культура на Украине выше, чем у нас.
Что приводит к выводу: жаль, очень жаль, что стали мы «небратьями» и соседняя страна под прекрасную напевную музыку швыдко дрейфует в пропасть нацизма.
Рок-музыкант Олег Скрипка хочет организовать «гетто» для всех тех, кто не говорит на мове.
Журналист Богдан Буткевич объясняет зрителям, что «в украинских национальных интересах» надо просто убить «півтора мільйона зайвих людей на донбасі»; ну «лишние» они, в системе координат свидомых.
А политик Юлия Тимошенко предлагает «мочить кацапов чертовых вместе с их руководителем» при помощи атомного оружия, которого – Хвала Безымянному – у этих нациков пока нет.
И в целом: «Украина юбер аллес! Одна мова! Одна нация! Одна батькивщина! Це Украина! Москаляку на гиляку».
Поэтому, конечно, все наши музыканты да поэты, что вышагивают по Москве с нацистскими стягами (а их в столичной богеме – большинство) – они не «национал-предатели», нет, они эти самые, которые на букву «м» (и это не «москали»).
Александр Толмацкий Vs Олег Скрипка
Вчера в эфире «МимоНот» сдержанный & дипломатичный Александр Толмацкий не выдержал и, озадачив мою юную соведущую, назвал Олега Скрипку нецензурным словом. Воспроизвести сей термин здесь не могу (не прямой же эфир), но, как мы сами пришли к заключению, это условно говоря «идиот» на букву «м».
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