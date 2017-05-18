Александр Толмацкий Vs Олег Скрипка

15 сентября генеральным продюсером телеканала A-ONE назначен Александр Толмацкий. На A-ONE Александр будет заниматься программной политикой, интернет-проектами, организацией мероприятий телеканала и его продвижением во внешней среде. Под его руководством будут функционировать отделы артистов и репертуара, отдел production, ведущие [Читать...]

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка станет ведущим своей авторской программы, которая будет выходить на одном из центральных украинских телеканалов. Музыкант пригласит к себе известных людей и задушевно побеседует с ними на разные темы. Причем разбирающиеся в телебизнесе [Читать...]

Разговор с лидером группы «Вопли Видоплясова» состоялся три года назад. До того как между Россией и Украиной начались трения, которые «небратья» величают «войной», а заслуженный артист Украины Олег СКРИПКА стал советником городского головы Киева Виталия Кличко. Наверно, сейчас [Читать...]

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка попал в ДТП на пешеходном переходе в Киеве 18 июня. Скрипка ехал по микрорайону Нивки по улице Туполева в направлении Пущи-Водицы на своем мотоцикле. На пересечении с улицей Стеценко, около дома № [Читать...]

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка снялся в комедийной мелодраме «Моя Русалка, моя Лореляй» грузинского режиссера Наны Джорджадзе. Музыкант предстанет перед зрителями в роли «романтического милиционера», никаких других подробностей о работе артиста пока не известно. Для Олега Скрипки [Читать...]