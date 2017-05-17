Хотел написать про Познера и написал. После прочёл и струсил вывешивать. Испугался упрёка в негуманности к пожилому уже человеку. Осознав испуг, пустился в размышлизмы о природе своего страха. Ведь не робок я в отстаивании своих взглядов. Вон уже сколько растерял друзей на этом. Совсем не много осталось – пальцев на одной руке больше. Но как раз укоризненный взгляд оставшихся и остановил. И вообще, у меня стойкое убеждение, что правота, внутреннее её ощущение в себе, не позволяет непотребства. А между тем, ловлю себя и на том, что лоялизм мой, многожды отрефлексированный и осмысленный приводит таки к командной игре. Вот не нравится мне что-то в происходящем, не бьётся случившееся с чувством правоты, а командное чувство затыкает. На своих переть не хочется, хотя, какие многие из поддерживающих власть мне свои? Большинство просто попутчики.

Такая же херня и у оппонентов. У них-то этот командный дух совсем уж сектантский. Иногда диву даюсь, куда надо задвинуть базовые наши, некогда общие ценности, чтоб не замечать очевидного – воюют они вроде с Путиным, а получается со всей страной. И страна перестаёт быть их страной. Не по разнарядке из ФСБ или АП, никто паспортов их не лишает (пока), а по цели высказывания – есть Россия, а их по факту в ней уже нету. Но понять они этого не могу, даже если захотят. Чувство инаковости, элитности пресловутой, желание видеть себя выше тёмной массы, всё крепче их прибивает друг к дружке и лишает сомнений и рефлексий в свой адрес. Поэтому они и буровят частенько про людей непотребное и их не страшат упрёки в негуманизме.