«Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки»: Застрявшие во времени

Слышите? Слышите где-то вдалеке неразборчивые стоны и всхлипывания? Точная природа этих странных звуков неизвестна, но ходят слухи, что к этому как-то причастны любители пиратов, этих отъявленных охотников за наживой и славных парней. Легенда гласит, что над их светлыми воспоминаниями самым диким образом надругались и заменили в памяти прекрасный дух приключений бессмысленными морскими салочками. Но можно ли перечеркнуть всё хорошее всего за один раз? Какому злу под силу сотворить такое? Врага нужно знать в лицо – виной тому «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», закономерный апогей киноконвейера длительностью в семнадцать лет.

Прямо как из другого фильма с Джонни Деппом: «У нас были знакомые персонажи, благотворная на яркие события эпоха, морские баталии, фехтовальные поединки и неизменный саундтрек». Всё должно было пойти как по маслу – ну что плохого может быть в том, чтобы в ПЯТЫЙ раз столкнуть Джека Воробья с армией не убиваемых обычными способами нелюдей? А не работает теперь эта схема. Дала сбой машина – и сказать бы, что внезапно, но нет. С каждым последующим фильмом серии «Пираты» всё больше выезжали на своей репутации, соответственно деградируя в качестве. Что ж, выезжать с этих пор уже не на чем.

Эксплуатация доброго имени в пятых «Пиратах» дошла до своего предела – теперь на художественную ценность плевать все хотели с высокой колокольни. Практически каждая экшен-сцена фильма – это развлекательный аттракцион, не несущий за собой ничего путного и осмысленного. То, чем эти аттракционы разбавляются, даже и сюжетом толком именовать сложно. Перед нами всё что угодно: корабельный «Форсаж», семейная мелодрама, комедия, но только не пиратская история. Героев попросту бросают из одной локации в другую, ничем это не мотивируя, кроме красивого визуала. Раскрытием персонажей, естественно, пренебрегли.

Те же обрывки сюжета, что попали в финальную версию картины, до мелочей напоминают «Проклятие Чёрной жемчужины», отчего пятые «Пираты» ощущаются ухудшенной версией «Пробуждения силы» — слепленным по грубой схеме ремейком с теми же лицами. Не добавляют позитива ни никудышный клиффхэнгер, ни бездарно обставленные камео. «Мертвецы не рассказывают сказки» — это полусознательная пародия на самого себя в худшем из возможных вариантов, подающаяся с крайне серьёзным видом. Словно дедушка, страдающий радикулитом и отказывающийся вести пассивный образ жизни, напялил молодёжную одежду кислотных оттенков и встал на скейтборд — неуместно, неправильно и попросту больно смотреть.

А вишенка на торте упадка — это Джек Воробей, которого уже даже не тянет называть капитаном. Из бравого авантюриста и остроумного ловеласа некогда покоритель аудитории превратился в своё никчёмное подобие, недостойное даже жалости. По сути, Воробья потугами сценаристов лишили всего, что было нажито непосильным трудом за последние четыре фильма: корабля, команды, чести, славы, интеллекта, смысла жизни, и самое главное — харизмы. Вместо того чтобы лишний раз восхищённо присвистнуть, при появлении на экране знакомых дредов хочется, чтобы заперли их носителя куда подальше и никогда больше не тревожили почём зря.

И тем интереснее, что сам-то Воробей стал второстепенным персонажем в своей собственной франшизе, который значим для сюжета не больше чем любой матрос из его команды. Всё внимание отдано новичкам, отчаянно пытающимся косплеить влюблённую парочку ещё из самого первого фильма франшизы – и свою ношу они не удерживают. Вполне вероятно задумывавшиеся как приёмники эстафетной палочки от Джонни Деппа, Кая Скоделарио и Брэндон Туэйтс не ощущаются как наследники славных дел Джека Воробья. Их персонажи – карикатурно поданные феминистка и тугодум, не вызывающие ровным счётом ничего. Ни симпатии, ни обратного.

Забавно – пятых «Пиратов» в какой-то мере можно считать и автобиографией Джонни Деппа. Что сам актёр, что его герой – оба человека, в прошлом наделавшие немало шуму и бывшие у всех на устах, отчаянно пытаются выехать из болота на былой популярности, а на самом деле окончательно зарываются в глушь и грязь без шансов вновь подняться и гордо вознестись над всем миром. В итоге Джек Воробей, пять фильмов успешно сбегавший от мертвецов разной степени кончины, сам разделил их участь как персонаж. Такова пиратская доля, наверное.

Вообще, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — один большой двухчасовой анахронизм. В эпоху айфонов и вейпа это уже не нужно никому — ни зрителям, ни режиссёрам, ни студии, ни самому актёрскому ансамблю. Пираты просто устали пиратить и хотят спокойной жизни, однако вопреки здравому смыслу их снова наряжают в обноски XVIII века, суют в руки шпагу с пистолетом и заставляют выдавливать из себя улыбку. Дайте, пожалуйста, отдохнуть бедолагам – наплавались и насражались они вдоволь уже пару фильмов назад. Вымученная и бесталанная пятая часть – лучшее тому доказательство.