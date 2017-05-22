Телом на диване, душой в Каннах: День 5

Пятый день фестиваля и четвёртый конкурса подарил немало пищи для размышления. Например, может ли такое случиться, что Адам Сэндлер всё же ухватит ветку за лучшую мужскую роль? Отзывы на новый фильм Ноа Баумбака ИСТОРИИ СЕМЬИ МЕЙРОВИЦ предполагают такое развитие событий. Перфоманс Сэндлера называют поворотным моментом в его карьере и попросту лучшим. Впрочем, многие хвалят и Стиллера, и Хоффмана, каждый из которых выдаёт не менее сильные актёрские работы. Про сам фильм говорят, что это крайне забавная, интеллигентная комедия, размышляющая на темы семьи, но с невероятной теплотой и шармом.

Вторым фронтлайнером на звание лучшего актёра после (до сих пор не верю, что пишу такое) Адама Сэндлера моментально стал Луи Гаррель, сыгравший роль Годара в новом фильме Мишеля Хазанавичуса. Эту роль критики моментально называли лучшей в карьере актёра, а сам фильм лёгкой, забавной комедий в стиле Вуди Аллена. Отмечают, что как байопик о выдающемся французском режиссёре, кино не особо справляется, а вот как отдельная история из его жизни, романтической, надо сказать, то картина очень даже удачная. Пожалуй, пока это самый лёгкий и приятный фильм фестиваля, и критики отмечают, что вот таким должен был быть фильм открытия.

Новая и весьма долгожданная работа Джона Кэмерона Митчелла пока, пожалуй, самый громкий (относительный) провал фестиваля. Даже несмотря на панк-рокершу Николь Кидман, кино ругают за небрежный сценарий и бессвязное повествование. Опечаленный такой критикой, я даже не стал смотреть в остальные негативные отзывы.

Про новый фильм Киёси Куросавы Before We Vanish написано также немного, но из того, что я видел, кино называют очень красивым сай-фаем с атмосферным саундтреком, но чего-то в нём не хватает.

Рок-опера про детство Жанны Д’АРК поделила зрителей точно также как и прошлогодняя картина Брюно Дюмона Slack Boy, показанная в конкурсе. Режиссёр опять включил свой фирменный юмор на полную катушку, так что, естественно, многим такое не понравилось, а остальные остались довольны.

Завтра самый напряжённый день фестиваля. Целых три конкурсных показа: самый долгожданный для меня (вместе со Звягинцевым и Баумбаком) фильм – УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ + новая картина Михаэля Ханеке (крайне положительная критика уже идёт) + южнокорейская драма НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ от Хон Сан-су. В Особом взгляде новое кино от лауреата Золотой пальмовой ветви Лорана Канте The Workshop, а в Двухнедельнике режиссёров ещё один горячо ожидаемый фильм – ПРОЕКТ ФЛОРИДА от автора замечательного инди-хита МАНДАРИН, Шона Бэйкера.