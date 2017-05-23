{ 23 мая 2017 }

Телом на диване, душой в Каннах: День 6

Рубрики: [Кино]  

Так, понедельник – день тяжёлый, поэтому на этот раз предельно кратко.

УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ Йоргоса Лантимоса: критика хорошая. Не ЛОБСТЕР, но всё же очень крепкая лента + самый страшный фильм в карьере Лантимоса. Напоминает Кубрика и Карпентнера, визуально отличный с невероятной атмосферой. Местами очень смешной. Хвалят Кидман, Фаррелла и юного Барри Кеогана, который встаёт в очередь за актёрской пальмовой веткой.

ХЭППИ-ЭНД Михаэля Ханеке: очень хорошая критика, несмотря на противоречия самих критиков. Да, фильм поделил их напополам, но всё же тех, кто считает эту картину лучшей на этих Каннах больше. Поэтому второй претендент на главную награду вместе со Звягинцевым. Сам фильм называют полусиквелом ЛЮБВИ, очень мрачной драмой с неожиданными комедийными всплесками (комедийными для Ханеке).

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ Хон Сан-ху: критика хорошая. Ничего нового для режиссёра в этом фильме нет, он лишь дополняет два других выпущенных в этом году. Приятная чёрно-белая драма.

ПРОЕКТ ФЛОРИДА: критика сильнейшая! Пожалуй, главный сюрприз смотра. Все в восторге от нового фильма Шона Бейкера и громогласно заявляют, что будь это кино в конкурсе, то без наград бы не ушло. Выпишите на отдельный листочек это название, чтобы не упустить такой скромный шедевр, как его уже окрестили критики.

АТЕЛЬЕ Лорана Канте: критика хорошая. Увидел только одну рецензию пока, хвалят режиссуру и игру актёров.

Завтра только один фильм в конкурсных показах – японская драма СИЯНИЕ Наоми Кавасе.

Вадим Богданов


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