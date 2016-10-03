{ 3 октября 2016 }

«Пираты Карибского моря» вернутся в Москву в озвучке «Русской филармонии»

Рубрики: [Анонсы]  [Кино]  [Музыка]  

Музыкальное киношоу «Пираты Карибского моря Live!: Проклятие Чёрной жемчужины» будет вновь представлено в ММДМ 21 и 22 октября 2016 года после почти двухлетнего перерыва. В этот вечер первая часть киносаги Disney «Пираты Карибского моря»» будет показана на большом экране в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

- Этот уникальный формат – объединение кино и симфонического оркестра – предоставляет взыскательной публике, ценителям классических музыкальных произведений, возможность получить неизведанные ощущения и заново открыть для себя всю мощь и грандиозность легендарной кинокартины, – сообщается в пресс-релизе.

Впервые киношоу «Пираты Карибского моря Live!» было показано в Москве в конце 2014 года.

Начало в 19.00.

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