«Пираты Карибского моря» вернутся в Москву в озвучке «Русской филармонии»

Музыкальное киношоу «Пираты Карибского моря Live!: Проклятие Чёрной жемчужины» будет вновь представлено в ММДМ 21 и 22 октября 2016 года после почти двухлетнего перерыва. В этот вечер первая часть киносаги Disney «Пираты Карибского моря»» будет показана на большом экране в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

- Этот уникальный формат – объединение кино и симфонического оркестра – предоставляет взыскательной публике, ценителям классических музыкальных произведений, возможность получить неизведанные ощущения и заново открыть для себя всю мощь и грандиозность легендарной кинокартины, – сообщается в пресс-релизе.

Впервые киношоу «Пираты Карибского моря Live!» было показано в Москве в конце 2014 года.

Начало в 19.00.