«По соображениям совести»: Триумфальное возвращение

А что такое совесть? Как вообще можно дать характеристику тому, что существует лишь глубоко внутри нас, не поддаётся описанию и оказывает сугубо индивидуальное воздействие на каждого? Или же это не внутри нас, может, мы всё придумали или нам навязали, сказали, что есть хорошо, а что есть плохо? Совесть – это не только способность человеческого духа к различению добра или зла, не только чувство нравственной ответственности за своё поведение перед окружающими, и не только способность человека критически оценивать свои мысли, поступки и желания, совесть – это собственная религия внутри каждого отдельного индивида. Она формирует нормы поведения и этикета вне зависимости от воспитания или внешнего воздействия, такая религия заложена в людях изначально. Можно сказать человеку не делать что-либо, потому что это плохо, или наоборот, разрешить ему сделать что-то выходящее за приделы общепринятой этики и морали, однако всё же принятие конечного решения зависит лишь от совести. Неудивительно, что исследованию вышеупомянутого вопроса мироздания посвятил свой новый фильм именно Мэл Гибсон, общепризнанный мастер эпического кино, не раз обращавшийся к фундаментальным понятиям истины, любви и смерти в своих предыдущих работах.

Гибсон удивляет в первую очередь выбранной темой и историей. Казалось бы, кого сегодня удивишь фильмом о войне, однако режиссёр рассказывает не просто очередную доселе не освященную историю военного времени, а доносит до нас самый настоящий героический подвиг, совершенный не Богами, не какими-то Свехлюдьми, а простым юношей, вызвавшимся добровольцем в армию и полностью верным своим убеждениям. Дезмонд Досс (Эндрю Гарфилд) – не сказать, что вырос в безупречной семье. Отец Том (Хьюго Уивинг), бывший военный, разочаровавшийся в войне, постоянно пил, бил жену и детей, и как результат, юный Дезмонд, взяв пример с отца, чуть не убил кирпичом родного брата во время очередной полусерьёзной драки во дворе. Небольшая сцена, но всецело демонстрирующая поворотный момент в жизни Досса: дрожа от одной лишь мысли, что он мог лишить жизни своего брата, юноша смотрит на картину с изображением всех десяти заповедей, останавливая взгляд на шестой – «Не убий».

Дезмонд Досс филигранно вписывается в галерею персонажей Гибсона. Все его герои неизменно вступают в острейший конфликт с окружающей действительностью. Вспомните Уильяма Уоллеса из «Храброго сердца», единственного шотландца, осознавшего, что больше невозможно терпеть иго англичан, и отваживающегося восстать против них. Или же Иисус в «Страстях Христовых» приносит с собой абсолютно новую веру, чуждую всем, чем серьёзно будоражит консервативные умы, возмущая их и побуждая к действиям против протагониста. Так и здесь, Досс в одиночку отстаивает свои убеждения, идеи пацифизма и христианские заповеди, про которые все благополучно забывают, находясь в аду войны. Он верит, что сможет в полной мере послужить на благо Родины, не притронувшись ни разу к оружию. Он особенный, смотрит на мир иначе. Дезмонд верит не просто в Бога, он верит в свои убеждения и готов отстаивать их до конца. Он – одиночка, дерзнувший пойти против течения и таким образом изменивший мир к лучшему. Гибсон в очередной раз, несмотря на исторический контекст (1945 год в данном случае), затрагивает вопросы, актуальные для человечества по сей день.

Фирменная режиссёрская требовательность и баталистика позволили «По соображению совести» обзавестись чуть ли не самыми запоминающимися и шокирующими сценами военных сражений в кино. Коронный гиперреализм вкупе с чётким режиссёрским видением помогают Гибсону достичь небывалой ясности батальных столкновений, смешав её со зрелищностью, что в итоге приводит к острейшему напряжению при просмотре. Битва под Окинавой суждена стать иконой того, как нужно показывать войну. Здесь нет времени на раздумывания, это не пошаговая стратегия, где сначала атакуешь ты, а потом твой враг, на поле боя нет цели убить японца красиво – выстрелом в голову или сердце – когда идёт бой не на жизнь, а насмерть на первый план выходят животные инстинкты. Это показано красиво, уместив и традиции «япошек», которые не боятся смерти. В таких условиях антитеза убеждений Досса особенно сильна – он не думает о собственной шкуре, а рискуя собой, перетаскивает раненых в безопасное место с одной лишь мыслью: «Господи, позволь мне спасти еще одного». Для истового католика, коим является режиссёр, христианская символика и тема религии всегда занимали особо место в творчестве. В «По соображениям совести» Гибсону удалось отвести вере особое место. Он фактически сделал одолжение всему христианскому сообществу, ведь даже без доли скрытой пропаганды он преподнёс веру как самую настоящую суперспособность, божественную благодать, снизошедшую на человека, в первую очередь искреннего с самим собой.

Восхищения достойно то, с каким чувством места и такта Гибсон противопоставляет мир и хаос, любовь и ненависть, счастье, царящее дома и ужас, разгуливающий по полям сражений. Он мастерски строит композицию фильма: милое, романтическое, светлое начало, снятое в духе старых голливудских фильмов с походами героев в кинотеатры и поцелуями на вершине горы, противопоставляется безжалостной и бескомпромиссной второй половиной, в которой ужас войны отчётливо подчёркнут техническими достижениями кинематографа двадцать первого века. Гибсону было важно показать, что Дезмонд, окружённый заботой любящей его семьи, дружелюбной атмосферой его городка и влюблённый в очаровательную медсестру Дороти (Тереза Палмер), собственноручно принимает решение записаться добровольцем в армию. Режиссёр выделяет, что, несмотря на то, насколько хороша жизнь Досса, его совесть, убеждения побуждают решиться на такой нелёгкий для него, а еще больше для его окружающих, шаг. Это переломный момент в судьбе героя, без сомнений. И Мэл Гибсон умеет работать с такими моментами – Досс приносит раннего человека в больницу, и ему говорят, что он только что спас жизнь, тут-то в нём всё переворачивается. Это видно благодаря титанической работе Гарфилда, показавшего один из сильнейших перфомансев 2016 года. В следующей сцене наше внимание замедлением кадров акцентируют на медсестре, в которую влюбляется Дезмонд. Вершиной же мастерства Гибсона в работе с переломными моментами и антитезами становится очень эмоциональная и безмолвная сцена, когда совсем ещё неопытные ребята вместе с Доссом, рядовыми «Упырём», «Голливудом» и остальными по пути на фронт сталкиваются со встречной машиной, наполненной трупами и покалеченными солдатами, перепачканными в собственной и не только крови. Зритель вместе с Дезмондом понимает, что назад дороги нет, мост сожжён.

«По соображениям совести» – очень профессионально скроенное кино, в котором впечатляющая визуальная часть под замечательный оригинальный саундтрек Руперта Грегсона-Уильямса и сильная история ювелирно дополняют друг друга, не перетягивая одеяло, словно две затронутые темы: война и вера. Вернувшись в режиссёрское кресло спустя долгих десять лет, Гибсон утёр нос всему Голливуду не только своим возращением, но и своей работой с актёрами. Феноменальная игра Гарфилда открывает его как сильного драматического актёра, а на втором плане получают свои минуты славы Хьюго Уивинг в сильнейшей роли, возможно, за карьеру, Винс Вон, в котором впервые в правильных пропорциях переплелись комедийные и драматические таланты, а также лестных слов заслужили Сэм Уортингтон в роли рассудительного капитана и Тереза Палмер, чья героиня вложив свою фотографию в подарочную Библию, вложила стойкость и надежду в сердце Дезмонда.

Гибсон пронизывает кино нитями страдания, веры и гуманности, наполняя его отменными цитатами и предлагая зрителям немалую порцию пищи для ума. Фильм не о войне и не о вере человека, он о вере в Человека. Его посыл глубокий, отсюда и искренние эмоции во время и после просмотра. «По соображениям совести» удалось достичь идеального баланса между «есть на что посмотреть» и «есть о чём подумать», поэтому кино одинаково цепко впивается в сердце и в память зрителей. И достижению этого, в первую очередь, способствовал впечатляющий, взаимодействующий по разные стороны камеры дуэт Гибсон-Гарфилд. С возвращением и добро пожаловать.