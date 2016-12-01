«Моана»: Мифы и легенды Полинезии в безупречной обёртке

В этом году студия Disney подарила нам сразу два своих анимационных фильма, получившихся не просто разными, а можно сказать, противоположными. Если мы полюбили «Зверополис» за его модернизм, где антропоморфные животные обращаются с современной техникой на ты, за увлекательную оригинальную историю и за аккуратный и учтивый урок толерантности, изящно преподанный как детям, так и взрослым. То «Моана» достигает сердца зрителей давно истоптанной тропой. Она снята в ключе классических мультфильмов студии, вроде «Русалочки» и «Аладдина». Причём не только потому, что и здесь герои поют, а скорее исходя из главной героини, принцессы (хоть и абсолютно оригинальной и самобытной), и классической приключенческой истории, которой современным анимационным фильмам стало не хватать. Однако это ещё не всё, за что вы полюбите «Моану».

Исходя из устного фольклора и культуры народов Океании, следует, что три тысячелетия назад путешественники из Полинезии были самыми великими мореплавателями в мире. Для них океан воспринимался не как нечто разделяющее их острова, а наоборот – объединяющее. Морская навигация для них была не просто увлечением, а профессиональным занятием, культурным наследием или даже гордостью всего народа. Они никогда не терялись в океане, могли найти путь к любому острову, наблюдая лишь за природой, волнами, приливами и отливами. Но, как отмечают учёные, в какой-то момент их путешествия по водной глади прекратились примерно на тысячелетие. И никто не знает почему. Своеобразную разгадку этой тайны можно отыскать в обширной и многогранной полинезийской мифологии, одним из главных действующих лиц которой является культурный герой, получеловек-полубог по имени Мауи. Его подвиги зачастую рифмуются с деяниями Геракла в греческой мифологии, однако Мауи скорее подходит под характеристику демиурга (хоть это слово тоже греческого происхождения), то есть творца мира. Его отличительный инструмент – рыболовный крюк, которым он, по преданиям, вылавливает с морского дна земли и населяет их людьми, ловит солнце и заставляет его двигаться медленнее, чтобы у жителей его островов было больше времени на их созидательные дела и тому подобное.

Также в перечень обязанностей Мауи входит борьба со всякими чудовищами, в первую очередь угрожающим мирным людям. «Моана» начинается с такого сражения, в котором наш герой терпит поражение и исчезает. Отыскать его и узнать причину, почему их народ перестал даже пытаться заплывать за риф, берётся упорная и отзывчивая шестнадцатилетняя девушка по имени Моана, обречённая судьбой на такое путешествие. Она с детства тяготила к морю, её манил бескрайний горизонт, а в жилах бурлила кровь предков-мореплавателей. Однако её отец, почтенный и уважаемый вождь Туи, с самых ранних лет готовил её к будущему руководству островом, он искренне надеется, что она пойдёт по его стопам и, по многовековой традиции, положит свой камень на вершине горы, тем самым продолжив дело их рода. Однако у тёмных сил свои планы не только на этот остров, но и на весь тихоокеанский народ. Осознавая всю опасность, Моана вынуждена отправиться в морское путешествие, чтобы спасти свой народ.

Режиссёры Рон Клементс и Джон Маскер во время подготовки к производству объездили несколько полинезийских островов и пообщались с различными местными жителями для максимальной достоверности своего проекта. Они консультировались по любым вопросам, от поведения каноэ до особенностей быта, и всё это сыграло на руку создателям в достижении уникальной аутентичности «Моаны». В картине показан целый мир, абсолютно другой и отличающийся от нашего, и от этого еще более привлекательный. А благодаря невероятной анимации, неописуемо красочной, возможно, впервые утёршей нос своим коллегам из Pixar, это морское приключение отличается своей самобытностью. Если в «В поисках Дори» впечатляла прорисовка воды, когда Дори выпрыгнула из воды в первый раз, или еще больше впечатляла предваряющая сам мультфильм короткометражка Piper, действия которой имело место рядом с водой, то тот визуальный восторг, что генерирует «Моана» во время просмотра – попросту непередаваем.

Но красочность картинки – не главная составляющая основного настроения анимационного фильма, музыка и песни также достойны упоминания. А ведь это уже отмирает в современной мультипликационной индустрии, и важно, что есть такие проекты, как «Моана», в которых песни не просто ширма для привлечения детей, а полноправный двигатель сюжета. Не хочется говорить ничего плохого про любимую многими «Русалочку», но там порой проскальзывали песни ради песен. Здесь же ты сидишь и ждёшь следующий музыкальный эпизод чуть ли не сильнее, чем очередной сюжетный поворот. Самое замечательно, что поют те же актёры, что и озвучивают своих персонажей. Оригинальный каст состоит в основном из актёров полинезийской или соседних регионов крови, однако главной звездой всё же является Дуэйн Джонсон. Несмотря на фактически безупречный отечественный дубляж (Григорий Сиятвинда озвучивает Мауи, Илья Лагутенко краба Таматоа, Денис Клявер вождя Туи, а дебютанка Зина Куприянович Моану), всё же послушайте оригинальный саундтрек, особенно композицию You’re Welcome в которой Дуэйн доказывает, что талантливый человек должен быть талантлив во всём.

Продолжая тему Джонсона, очевидно, что Мауи имеет внешнюю схожесть с актёром. Они и правда чём-то похожи: оба харизматичны и забавны, вот только у Мауи есть волшебный рыболовный крюк, который позволяет ему превращаться в различных животных и птиц, а ещё покрытое татуировками тело, каждая из которых олицетворяет совершённый подвиг. Одна из таких татуировок, изображающая мини-Мауи, исполняет роль совести героя. Мауи постоянно нацелен на успех, он самоуверен и слегка напыщен, поэтому рассудительная и целеустремлённая Моана отлично дополняет этот тандем. Героиня стала не просто первой полинезийской принцессой в галереи персонажей Disney, она сама по себе очень самобытная и оригинальная. Моана не ищет принца в белом каноэ, не мечтает о богатстве или собственном счастье. Её заботит судьба её народа, но ещё она пытается найти свою индивидуальность. Героиня очень хорошо прописана, особенно в жанре анимационного кино, её амбиции, несмотря на время действия и мифологический контекст, максимально актуализированы под стать современным запросам. Она нацелена не просто на вершину горы, символизирующей власть конкретного народа, а на совсем другую вершину – вершину пирамиды Маслоу: она стремится к самореализации, её душа разрывается между оседлой жизнью в качестве будущего правителя своего народа и свободной в качестве авантюрного мореплавателя, коими были её далёкие предки.

Однако есть ещё несколько любопытных персонажей. Гигантский краб с завышенной самооценкой (у нас озвученный Ильёй Лагутенко), образ которого, возможно, вдохновлён местными легендами, а может, и сценой из «Русалки» всё тех же Клементса и Маскера, где краб Себастьян в огромной подводной пещере отыскивает сокровища и примеряет их на себе. Дикие пираты Какамора, напоминающие воинствующие кокосы, образ и сцена появления которых уж очень смахивает на отсылку к «Безумному Максу» Джорджа Миллера. Не отличающийся сообразительностью петух и собакообразная свинка – всё это тоже своеобразные отсылки на древние легенды, по которым именно этими животными Мауи сперва одарил людей. В «Моане» столько любопытных и интересных деталей, связанных как с полинезийской культурой, так и просто с проработкой персонажей, что на перечисление их уйдут сутки. Получился обаятельный анимационный фильм в духе именно классических диснеевских картин с самобытными персонажами, оригинальной главной героиней и восхитительной анимацией. Благодаря «Моане», впервые не мы захватываем своей культурой полинезийскую, а полинезийская культура полностью захватывает нас. И единственное, что хочется предпринять в такой ситуации, это ещё раз пропеть запавшие в душу мелодии этого захватывающего, визуально безупречного анимационного приключения.