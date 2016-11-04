Шестидесятники

В самом конце 80-х – начале 90-х , как чертики из табакерок, повыскакивали дерзкие на всю голову литературные мальчики, возмечтавшие сделать себе имя на развенчании шестидесятников. Стоило громче других крикнуть «Окуджава и его «комиссары в пыльных шлемах» – [Читать...]

Почему я не стану смотреть сериалы про прекрасных и удивительных “шестидесятников”? Есть много причин. Но одна из них – я не вижу литературы, которая из этих “шестидесятников” выросла. Дерево-то выросло, но стоит оно сухо и бесплодно. Наверное, тому [Читать...]