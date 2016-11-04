{ 4 ноября 2016 }

Шестидесятники

Рубрики: [Фейсбук]  

Секрет успеха шестидесятников в том, что они как-то сразу становились родными.
Но это заслуга не их, а времени – тогда стране становились родными и дикторы телевидения, и футболисты, и хоккеисты, и космонавты.
В закрытой стране была всесоюзная потребность сближения душ.
А сегодня вы хотите стать душевно ближе,скажем, к Пелевину, Киселеву, Кокорину или к тем, кто летает в космосе, чьих и имен-то не знаем?
Да нафиг они нам сдались!
И мы им – нафиг.
Зато можно сесть в самолет и запросто слетать в Париж, а не звонить туда через межгород, ожидая “в течение часа”.
Хотя, когда не запросто, иногда слаще.
Потому и сладко смотреть про шестидесятников.
Но иногда.
И не часто.
Все реже

Аркадий Кайданов


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