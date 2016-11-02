Почему я не стану смотреть сериалы про прекрасных и удивительных “шестидесятников”? Есть много причин. Но одна из них – я не вижу литературы, которая из этих “шестидесятников” выросла. Дерево-то выросло, но стоит оно сухо и бесплодно. Наверное, тому были причины. И крылись они вовсе не в страшном коммунистическом режиме, потому как уже в середине восьмидесятых оковы пали и свобода радостно встретила их у входа с хлебом-солью под большой обнаженной грудью. Массовый читатель начал скупать переиздания той поры… но кроме них не появилось ничего. Только какие-то крохи падают на дырявую полинялую скатерть российской культуры, но они не складываются в узор, по которому дети изучают таинственные силы реальности.

Да, шестидесятники были, ели, пили, любили, собирали залы. Как и группа “Смоки” или “Абба”. Но мне тогда более интересно изучить феномен бесплодности советской культуры последних трех десятилетий, феномен возникновения той пустоты, которая переползла в 21 век. А что, если они и были виновниками той самой бесплодной пустоты, которая поразила нашу культуру? Что если наше восхваление культуры “оттепели” на самом деле должно смениться проклятием ей? Что если мы приняли за плодородный член сухую тупиковую ветвь? Что если художник должен содержаться в жестких рамках, чтобы они выдавливали из него гениальные творения? Что если свобода на самом деле губительна для художника, как это видно по Германовскому “Трудно быть богом”?

Какой след оставили шестидесятники нам? Видите ли вы этот след?