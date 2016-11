Наши консерваторы неправильно защищают разнообразную духовность, скрепы, святыни, etc.

Им все время кажется, что если в пространство великого и мудрого мифа врывается какой-то неправильный исторический факт – то караул, все пропало, надо срочно писать Бастрыкину и вызывать мотоциклеты с пулеметами.

А не надо доносы писать.

Вообще не надо волноваться.

Ну да, то, что панфиловцев было двадцать восемь, а политрук сказал то-то и то-то – придумал журналист “Красной звезды”, у наследника Николая был роман с балериной, великий князь Сергей, как и Чайковский Петр Ильич, предпочитал мужиков, Иван Грозный был параноидальный тиран и убийца св. митр. Филиппа, князь Владимир много чего сделал такого, что нынче делают в одном из наших федеральных субъектов, Сталин несет прямую ответственность за Катынь, Колыму и миллион всего прочего, не менее ужасного, красноармейцы в 1939 году воевали на той же стороне, что и немцы, ну и так далее, и тому подобное.

И чего?

So, как говорят наши англосаксонские партнеры, what?

История вообще полна зла, греха, глупости и ошибок.

Но ее высшие, прекрасные моменты это не отменяет.

И, подобно тому, как поклонение подвигу мученика нисколько не теряет от того, что какой-то бывший портной из ЧК пришел, вскрыл раку с мощами и показал народу убогие кости, – так и похождения князя Владимира в стиле известного субъекта федерации не делают хуже Крещение Руси, злодейства Ивана не зачеркивают присоединения Поволжья и покорения Сибири, Чайковского мы любим “не за это”, изгибы и ужасы сталинской политики не портят 9 мая, а личная жизнь высшей русской аристократии, пусть и сколько угодно жаркая, не может разрушить почтения к ее смерти от рук тогдашних террористов-игиловцев.

Или, если совсем коротко, Гагарин в космос летал, а Бог все равно есть.

Хотите разоблачительных фактов? Берите, не жалко.

Ну а святое, раз уж оно вам не нужно, – мы оставим себе.