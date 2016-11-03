В прессе появились первые рецензии на ТАИНСТВЕННУЮ СТРАСТЬ.

Те, которые прочел, зубодробительны.

Право авторов.

Мне тоже, чем дальше в фильм, тем страньше.

Но почему в рецензиях такая клокочущая злоба?

Почему печка, от которой танцуют критики, не собственно картина, а именно злоба?

И тут я начинаю подозревать, что эти рецензии не про кино.

А когда кинокритики пишут не про кино, мне неинтересно.

Не про кино я и сам умею.