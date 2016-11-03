В прессе появились первые рецензии на ТАИНСТВЕННУЮ СТРАСТЬ.
Те, которые прочел, зубодробительны.
Право авторов.
Мне тоже, чем дальше в фильм, тем страньше.
Но почему в рецензиях такая клокочущая злоба?
Почему печка, от которой танцуют критики, не собственно картина, а именно злоба?
И тут я начинаю подозревать, что эти рецензии не про кино.
А когда кинокритики пишут не про кино, мне неинтересно.
Не про кино я и сам умею.
Рецензии
В прессе появились первые рецензии на ТАИНСТВЕННУЮ СТРАСТЬ.
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