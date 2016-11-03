На месте либерального партактива я бы начал искать новые яркие фигуры. Навальный был хорош. Но маловато было в нем безумия.

Вот в женщинах безумия навалом.

Альбац, например. Настоящая ведьма. Но за бабой, да к тому же старой, никто не пойдет. Потому что дик русский народ и не развит. Это вам не Америка…

Очень перпективным мне видится Джигурда.

Дивный человек. Высок, хорош собой. И весь такой лютый…

Он и в ток-шоу бы не подвел, и на митинге.

Менты бы его за волосы тащили по асфальту в кутузку, а он бы рычал и материл бы их бешено. И по-русски, и по-французки.

- Падллллы блять! Merde! Couchons! Канальи! Тваррри ебучие!!!….

Есть в Джигурде русская необузданность, этакая, знаете ли, пугачевщина. В голливудском стиле – с промытыми и уложенными волосами и хорошим маникюром.

А компромат с Джигурдой какой был бы!

Не толстый Касьянов со старой сисястой Пелевиной, а неистовый покрытый шерстью русский вакх и юные художницы с плетками.

Декаданс, удаль, размах, секс без презервативов…