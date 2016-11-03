Сам факт дискуссий по поводу “Таинственной страсти” удручает. Аксенов для меня это только персонаж из “Крутого маршрута” Евгении Гинзбург и точка. Вы вообще пробовали читать всю эту кислую муть, вышедшую из-под пера Василия, а?! Вы способны осилить “Звездный билет” с рефлексиями о вельветовых брюках и поездке в Прибалтику как о вселенском счастье?! А как вам “Ожог” с богемными склоками, интересными лишь узкому кругу вовлечённых лиц?! Экранизация Аксёнова в 2016 году это неутешительный диагноз всей российской культуре и её кинотелевизионному мирку в частности. Аксенов давно уже обосновался в литературной могиле, вместе с Ахмадулиной, Евтушенко и Вознесенским. Шестидесятничество как явление для меня это только Шпаликов и Горенштейн. Такими темпами, скоро на Первом канале будут сериалы по Трифонову, Бондареву и прочим зевотным совписам. Верной дорогой идете, товарищ Эрнст!