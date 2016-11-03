{ 3 ноября 2016 }

Диагноз

Рубрики: [Фейсбук]  

Сам факт дискуссий по поводу “Таинственной страсти” удручает. Аксенов для меня это только персонаж из “Крутого маршрута” Евгении Гинзбург и точка. Вы вообще пробовали читать всю эту кислую муть, вышедшую из-под пера Василия, а?! Вы способны осилить “Звездный билет” с рефлексиями о вельветовых брюках и поездке в Прибалтику как о вселенском счастье?! А как вам “Ожог” с богемными склоками, интересными лишь узкому кругу вовлечённых лиц?! Экранизация Аксёнова в 2016 году это неутешительный диагноз всей российской культуре и её кинотелевизионному мирку в частности. Аксенов давно уже обосновался в литературной могиле, вместе с Ахмадулиной, Евтушенко и Вознесенским. Шестидесятничество как явление для меня это только Шпаликов и Горенштейн. Такими темпами, скоро на Первом канале будут сериалы по Трифонову, Бондареву и прочим зевотным совписам. Верной дорогой идете, товарищ Эрнст!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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