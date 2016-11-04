Интересно, что Путина все время ругают Гитлером, а Сталиным – не ругают. Гитлер, Гитлер, Гитлер… из каждого холодильника. А Сталина нет. Спрятался Сталин. А ведь если посмотреть на проблему без истерики, то у Путина с Гитлером общего примерно [Читать...]

Ещё раз, простыми предложениями на вопрос – имеется ли на Украине фашизм? Да, имеется. В чистом виде. Фашизм, то за что мы все его так “любим”, это дискриминация одних другими, по причине некой “исключительности” “других”. Немецкий фашизм настаивал [Читать...]