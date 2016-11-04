Думаю, что все эти яростные дискуссии о Сталине, Гитлере, секретных пактах и прочих Холокостах с ГУЛАГами останутся уделом тех, кому сейчас уже за сорок.
Их детям, 18-20-летним вся эта историческая схоластика будет интересна не более, чем война 1812 года.
Постсоветские дети, не испорченных рефлексирующими шестидесятниками, пошлют в жопу и адептов покаяния и последователей великого Сталина с их предложениями поучаствовать в морально-этическом дискурсе – а кто же больший злодей? Сталин или Гитлер? А коммунизм, это абсолютное зло? Или фашизм – еще абсолютнее?
Нормальные дети вспомнят сразу Арью Старк, сэра Клигана и Цареубийцу и скажут, что все относительно, хотя и прикольно.
В самом деле. Арья Старк – положительный герой или нет? Вот и со Сталиным так же…
Герои
Думаю, что все эти яростные дискуссии о Сталине, Гитлере, секретных пактах и прочих Холокостах с ГУЛАГами останутся уделом тех, кому сейчас уже за сорок.
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