{ 4 ноября 2016 }

Герои

Рубрики: [Фейсбук]  

Думаю, что все эти яростные дискуссии о Сталине, Гитлере, секретных пактах и прочих Холокостах с ГУЛАГами останутся уделом тех, кому сейчас уже за сорок.
Их детям, 18-20-летним вся эта историческая схоластика будет интересна не более, чем война 1812 года.
Постсоветские дети, не испорченных рефлексирующими шестидесятниками, пошлют в жопу и адептов покаяния и последователей великого Сталина с их предложениями поучаствовать в морально-этическом дискурсе – а кто же больший злодей? Сталин или Гитлер? А коммунизм, это абсолютное зло? Или фашизм – еще абсолютнее?
Нормальные дети вспомнят сразу Арью Старк, сэра Клигана и Цареубийцу и скажут, что все относительно, хотя и прикольно.
В самом деле. Арья Старк – положительный герой или нет? Вот и со Сталиным так же…

Сергей Ключенков


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