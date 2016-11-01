Природа словно бы застыла в холодном, снежном ожидании каких-то каких-то грядущих событий, – а я думаю о том, как много в нашей жизни изменят американские выборы.

Эти выборы – казалось бы, цирк, чушь, бугага, ничего больше, – это самая настоящая историческая развилка, когда история качнется туда или сюда, и от этого все пойдет по-другому.

Если победит Трамп – по сути, победит Никсон.

А победит Никсон – победит Брежнев, то есть останется Путин, будет разрядка, дружба, успокоение, передышка, и, может быть, перемены в России будут отложены до 2020-х годов, когда, я уверен, они окажутся в сто раз мягче и разумнее, чем сейчас: слишком поздно будет “возвращать девяностые годы”, как-то устроится украинский вопрос, да и вообще все пойдет в логике Испании или Чили, а не так, как обычно бывает у нас.

Победит Хиллари – значит, будет так, как бывает у нас.

Хиллари для России станет выбором между внутренней и внешней катастрофой.

Либо наша власть, заискивающе виляя народными артистами и либеральными журналистами, покатится в сторону перестройки – обвальной, бессмысленной, страшной перестройки, в которой, в отличие от 1985 года, нет нужды ни у кого, кроме гламурных придворных, – и тогда все пропало.

Либо – что много менее вероятно, но и все же, – умеренная и обставленная хоть какими-то условиями капитуляция не будет принята остервеневшей от злобы ведьмой, и тогда мы двинемся в сторону третьей мировой, перспективу которой ведьма уже ясно обозначила на дебатах, настаивая на бесполетной зоне в Сирии – а это прямая дорога к ядерной войне.

Как странно думать, что Трамп – тот самый Трамп, чье правление предсказано в фильме “Назад в будущее”, – это, может быть, наш единственный шанс.

Но готовиться надо к ведьме.