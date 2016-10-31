Личный опыт

Жизнь научила доверять только личному опыту.

И в этом личном опыте нет никаких жертв 1937 года. Ни в семьях отца и матери, ни в семьях близких, друзей никого не расстреляли и даже не посадили. Может, это потому что, все они были из простых людей, по большей части из крестьян – я не знаю.

Где 27 миллионов погибших в Войне я понимаю. Когда 9 мая мая Кириллов говорил, “нет семьи, которая не потеряла бы кого-то из близких в Великой Отечественной войне”, я это и сам знал. Тоже по личному опыту. Потому что, не знал вокруг себя ни одной такой семьи.

Поминать нужно не жертв “сталинских репрессий”, потому что это подлая формулировка детей и внуков тех, кто вселился в квартиры расстрелянных в 1919-1922 годах.

Все, что происходило в стране до 1962 года – это пятидесятилетняя гражданская война, начавшаяся Первой мировой и закончившаяся только Новочеркасским расстрелом.

И вот в такой ретроспективе жертвы, действительно, окажутся в каждой семье.

Кто-то сгинул без вести в 1919-м, кто-то умер от голода в 1922-м под Самарой, а кто-то спустя 10 лет под Черниговом, кого-то замучили на Соловках в 1928, а кто-то был расстрелян на Бутовском полигоне в 1930-м, кого-то осудили на 15 лет в 1943-м, а кто-то отправился по тем же адресам в 1950-м. И так до бесконечности.

Вот тогда мы перестанем меряться покойниками, выяснять, кто по какой статье или без суда был убит, делить мертвых на белых и красных, наклеивать на могилы ярлыки, отмечать выдуманные даты, плакать чужими фальшивыми слезами, говорить чужими путанными словами и спорить о выдуманных, никем не посчитанных цифрах…