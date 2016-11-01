Среди состоятельных москвичек носить шубу не модно. Более того, по наличию шубы почти со стопроцентной точностью Можно отличить вчерашнего провинциала – простую фабричную девчонку из Верхней Пышмы, Воронежа, Телави, Киева или Харькова.

Неважно, как давно она получила штамп с московской пропиской (или даже рублевской), неизбывная боль нищего босоногого детства не проходит до старости. Эту боль в России принято гасить собольей шубой, бриллиантами и беспощадным шопингом.

Москвички хотя бы во втором поколении к шубе относятся уже с легкой брезгливостью. Им неприятно вспоминать 2005 год и меховые бутики на рынке ЦСКА, в которых сердце их трепетало от восторга.

Теперь повзрослевшие матроны носят дорогие пуховики Bogner и Moncler, стоимость которых как раз равна стоимости вполне приличной “норки до жопы”.

Некоторые из них при этом со слезой в голосе рассказывают, как им жалко бедных зверьков, с которых живьем снимают шкурки. А иные, надувают брезгливо, и без того надутые губищи, и говорят по-масковски акая: “В Европе шубы никто не носит. Это вааще такая деревняа”.

Шуба осталась любым предметом гардероба для простых русских женщин – бухгалтеров, директоров супермаркетов и начальников отделов строительных контор. Они не рефлекисруют по поводу бедных животных, поскольку сталкиваются с жестокой жизнью каждый день. Им некогда думать о Европе, поскольку голова занята мыслями о безработном муже и сыне-одиннадцатикласснике. Шуба для них часто единственная драгоценность помимо пары колец и цепочки турецкого золота.

И кроме того, шуба помогает пережить бесконечную ледяную русскую зиму. Потому что, начиная с октября и до мая можно носить красивую настоящую дорогую вещь. А это уже хоть что-то..

Шуба