Мораль этих выборов состоит в том, что фэйсбук это одно, а реальность – другое.

Да, в фэйсбуке действительно существует волшебный мир, в котором Путин – это Гитлер, вот-вот грядет новый 1937-й, раздаются крики «Стыдно жить в этой стране!» и «Прости нас, Хиллари Клинтон!», обсуждается люстрация, рашистские оккупанты издеваются над украинским Крымом, в Киеве – свобода и достоинство, кровавые чекисты вешают на двери своих пыточных подвалов таблички «Мы открылись!», а кандидат Шлосберг предлагает подумать над тем, какой народ должен стать в России большинством.

Но когда политики, вдохновляясь этим теплым, сказочным миром, выходят наружу – оказывается, что благодарная аудитория, с которой они рассказывали друг другу все вышеперечисленное, состоит частью из граждан других государств, другой частью – из неофициальных эмигрантов, которым лень идти голосовать в посольство, а в остальном – из пылких активистов, которые снимают квартиры и тусуются в мегаполисах, но прописка у них в других местах.

Ну а плохой, скучный, отсталый избиратель – живущий у себя дома, не слишком молодой и довольно консервативный – почему-то не хочет про Путина-Гитлера, свободную Украину и 1937 год.

Он хочет про что-то другое.

Может быть, про дороговизну, коммуналку, лекарства.

В волшебном мире фэйсбука всего этого нет – у нас тут, как в Вальгалле, борцы против тирании каждый вечер уезжают из этой рабской страны навсегда, а наутро заново идут на площадь в назначенный час противостоять совку и русскому фашизму.

Какая уж тут коммуналка. Какие лекарства.

Но на выборах делегаты волшебного мира не могут собрать даже 3%.

Это Путин-Гитлер виноват.

А я их понимаю, на самом деле.

В компьютере (ну или в телефоне) уютно и хорошо.

На улице холодно и противно.

Там еще люди ходят какие-то. Злые, наверное.

Я тоже хочу жить в волшебном мире.

Предлагаю люстрировать реальность.

Незачем туда ходить.

И уж тем более – голосовать.