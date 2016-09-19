Мораль этих выборов состоит в том, что фэйсбук это одно, а реальность – другое.
Да, в фэйсбуке действительно существует волшебный мир, в котором Путин – это Гитлер, вот-вот грядет новый 1937-й, раздаются крики «Стыдно жить в этой стране!» и «Прости нас, Хиллари Клинтон!», обсуждается люстрация, рашистские оккупанты издеваются над украинским Крымом, в Киеве – свобода и достоинство, кровавые чекисты вешают на двери своих пыточных подвалов таблички «Мы открылись!», а кандидат Шлосберг предлагает подумать над тем, какой народ должен стать в России большинством.
Но когда политики, вдохновляясь этим теплым, сказочным миром, выходят наружу – оказывается, что благодарная аудитория, с которой они рассказывали друг другу все вышеперечисленное, состоит частью из граждан других государств, другой частью – из неофициальных эмигрантов, которым лень идти голосовать в посольство, а в остальном – из пылких активистов, которые снимают квартиры и тусуются в мегаполисах, но прописка у них в других местах.
Ну а плохой, скучный, отсталый избиратель – живущий у себя дома, не слишком молодой и довольно консервативный – почему-то не хочет про Путина-Гитлера, свободную Украину и 1937 год.
Он хочет про что-то другое.
Может быть, про дороговизну, коммуналку, лекарства.
В волшебном мире фэйсбука всего этого нет – у нас тут, как в Вальгалле, борцы против тирании каждый вечер уезжают из этой рабской страны навсегда, а наутро заново идут на площадь в назначенный час противостоять совку и русскому фашизму.
Какая уж тут коммуналка. Какие лекарства.
Но на выборах делегаты волшебного мира не могут собрать даже 3%.
Это Путин-Гитлер виноват.
А я их понимаю, на самом деле.
В компьютере (ну или в телефоне) уютно и хорошо.
На улице холодно и противно.
Там еще люди ходят какие-то. Злые, наверное.
Я тоже хочу жить в волшебном мире.
Предлагаю люстрировать реальность.
Незачем туда ходить.
И уж тем более – голосовать.