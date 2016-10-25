«Назад во времени»: Образец фанатского счастья

По случаю тридцатилетия с момента выхода первой части «Назад в будущее» была подготовлена и снята замечательная документальная лента о создании культовой трилогии Роберта Земекиса и о её обширном наследии в нашей культуре. Называется она Back in Time.

Рассказ ведется буквально от лица всех, кто хоть как-нибудь приложил свою руку к созданию этого шедевра. Здесь и сценарист Боб Гейл, и Боб Земекис, и их верный друг Стивен Спилберг, и Майкл Дж. Фокс, и Кристофер Ллойд, и Лиа Томпсон… в общем, все-все-все. Фильм делится на две части. В первой идет рассказ непосредственно о создании фильма. Там рассказано о возникновении идеи (узнаете, причем тут выпускной альбом папы Боба Гейла), о том, как два Боба искали студию, на которой снимать фильм (например, в «Диснее» на них смотрели как на сумасшедших с таким сценарием). Спилберг рассказывает, как он познакомился с идеей фильма, как впервые прочитал сценарий, кстати, который на некоторых актерских и режиссерских факультетах различных американских университетов берется за абсолют идеального сценария для кинофильма. Рассказывается об актерах, как они проходили собеседования с Земекисом, и как лишь одна фраза в фильме смогла сделать человека знаменитым. Также поведали о написании заглавной песни The Power of Love, о различных спецэффектах (напомню, тогда еще не было возможности создавать эффекты на компьютере, по очевидным причинам). Первая часть просто нереально интересная, даже если вы не фанат данной трилогии, оторваться невозможно.

Вторая часть рассказывает о фанатах и культурном наследии. Конечно же, тут много чего классного про Делориан, повествуют о толпах людей, пытающихся добыть или создать нечто подобное из своей машины. Стоит отметить, что на данный момент осталось лишь три машины, которые приняли непосредственное участие в съемках фильма, две из них в музеях студии Юниверсал, а третья стоит в автомастерской, где проходило создание самой первой версии Делориана из фильма. Рассказы о дронах, о ховербордах, о Google Glass. Однако вторая часть очень трогательная, тут показаны различные истории преданных фанатов, например, одна пара после того, как узнала, что у Майкла Дж. Фокса был диагностирована болезнь Паркинсона, отправилась на своем Делориане по стране, собирая пожертвования в фонд актера. Интервью людей, которые писали целые книги-энциклопедии по вселенной «Назад в будущее», упоминания популярного сейчас мультсериала «Рик и Морти», сходства машины Дока и машины из сериала «Рыцарь дорог» (если вы помните такой, там еще машина разговаривала) – обо всём упоминается в документалке. Показана настоящая фанатская страсть. Потрясающая вещь. Что еще здорово, так то, что нет ни одного провисающего момента, нет ненужной воды, которую так любят в различных документальных работах. Тут всё чётко и скомпоновано.

Условно там есть и третья часть, в которой они рассуждают о невозможности четвертой части и о способах другого воплощения «Назад в будущее». Довольно забавно получилось, но что еще смешнее, так это титры. Там каждый из создателей/актеров/близких к производству людей рассуждает на тему, куда бы он отправился, имея машину времени – в будущее или в прошлое, и чтобы сделал там.

В общем, всем искренне советую посмотреть. Лично для меня, это один из самых увлекательных документальных фильмов, что я видел. Интересно, весело и с любовью.