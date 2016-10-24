{ 24 октября 2016 }

«Багровый пик»: Сакральное кино

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  

Багровый пик

Гильермо дель Торо опять удалось сотворить маленький шедевр. На этот раз мексиканский режиссер приглашает зрителей посетить таинственный и удаленный от человеческих душ Багровый пик. Во время посещения поместья вы увидите призраков, багровый снег, старинный ветхий замок, кровоточащие стены, множество запертых комнат и, конечно же, привлекательно-зловещих хозяев поместья – брата и сестру Шарп.

Пересказывать сюжет и завязку фильма – занятие неблагодарное, ведь все те, кому нужно уже знают, а те, кто ничего не слышал о фильме, так это, наверное, и к лучшему. Фильмы Гильермо дель Торо не из тех, которыми нужно разбрасываться по сторонам с криками: «Классный фильм, обязательно посмотри!», всё-таки к его творчеству предпочтительно относиться более сакрально, будто к походу в церковь (правда, в этом контексте, скорее в сатанинскую). Дель Торо снял необычный по нынешним меркам фильм – ну кому сейчас взбредет идти в кино на готическую лав-стори двадцатого века, когда есть куча развлекательных боевиков с высококлассными спецэффектами? Однако на этот вопрос спешит ответить сам Гильермо, доказывая своим «Багровым пиком», что можно создать чертовски красивое и увлекательное кино без помощи компьютерной технологии. Таким образом, он и Джордж Миллер – главные консерваторы прошлого года (или просто упёртые гении?). Хотите – верьте, хотите – нет, но единственным спецэффектом в «Пике» является призрак, который появляется в кадре от силы 5 минут за целый фильм. Замок – настоящий, красный снег – настоящий, текущая багровая глина по стенам поместья – настоящая, всё, что привлекает в фильме своей неестественностью и необычностью – реальность. Разве только этот факт не заставляет вас поверить в современный кинематограф?
Каждый персонаж фильма по-своему очарователен. Главную героиню Эдит, дочку богатого судьи, играет Миа Васиковска. Эдит периодически пишет романы, любит роскошные платья, а еще иногда видит призраков. Томас Шарп (Том Хиддлстон), который влюбляется в Эдит, изо всех сил пытается получить финансирование своего проекта. Его сестра (Джессика Честейн) – женщина очень скрытная и таинственная. А еще есть доктор Алан МакМайкл (Чарли Ханнэм), который уже давно влюблен в Эдит, но та в конечном итоге выбрала внезапно ворвавшегося в её жизнь Томаса. Честно, не припоминается сходу, когда сразу четыре героя фильма вызывали такую дикую и странную симпатию. В каждом есть что-то самобытное, если персонажи Васиковски и Ханнэма привлекают своей открытостью, честью и невинностью, то их антиподы – персонажи Хиддлстона и Честейн своей таинственностью, замкнутостью и недосказанностью. Миа прославилась после «Алисы в стране чудес», но лично меня никогда особо не воодушевляла, но в «Багровом пике» в ней что-то есть, будто искры в глазах появились. Особенно нужно отметить наряды и платья героини, через них дель Торо решил показать свою любовь к живописи и искусству. Каждый элемент гардероба Эдит будто бы сошел прямиком с красивейших портретов самых различных художников. Роль Ханнэма довольно небольшая, но радует как её исполнение, так и тот факт, что режиссер берет актера уже во второй свой фильм подряд. Восхитительную Джессику Честейн невозможно не любить. Она дьявольски прекрасна в исполнении холодной и расчетливой сестры Томаса. Но, тем не менее, должен констатировать факт – фильм был полностью украден. И вором стал Том Хиддлстон. Если до этого кто-то еще сопротивлялся обаянию Тома, то фокусы, которые он проворачивает в «Пике» лишь своими глазами повергнут замертво кого угодно. Сам его персонаж создает какую-то непередаваемую химию не только с героиней Васиковски, но и со зрителем. Дель Торо с Хиддлстоном удалось настолько детально продумать образ персонажа, что бы он мертвой хваткой вцепился в зрительское подсознание и не отпускал еще долгое время.

Да, в «Багровом пике» Гильермо дель Торо больше напоминает Тима Бёртона – главного фаната готических историй всея Голливуда. Однако фильм мексиканца, полный откровений и мистики, намного «взрослее» и безжалостнее большинства фильмов Бёртона (для более яркого сравнения: «Пик» – зловещий и совершеннолетний антипод «Мрачных теней»). Атмосфера в фильме просто на загляденье, коронный мистицизм дель Торо создает невообразимую ауру в облицовке готики. Любовь мексиканского режиссера к живописи прослеживается не только в помпезных платьях героинь (как Васиковски, так и Честейн), но и в изображении поместья, здесь Гильермо передает пламенный привет немецкому художнику Каспару Давиду Фридриху, к которому он не скрывает своей симпатии. Визуально фильм напоминает и «Лабиринт фавна», и «Хребет дьявола», но только в более изысканных тонах. В 1987 году, будучи студентом в университете, дель Торо снял короткометражный фильм ужасов под названием «Геометрия». Стилистически он был выдержан в двух цветовых гаммах – синей и красной (они служили вместо белого или обычного света лампы, также, естественно, был черный – цвет темноты). В некоторых сценах «Пика» Гильермо снова возвращается к подобному стилю освещения на съемочной площадке, и, если в 87-м году это уже смотрелось неплохо, то сейчас при всех новых технологиях выглядит как сцены ночного кошмара наяву (очень красивого кошмара). Вообще, собственный стиль режиссера и всяческие авторские пасхальные отсылки отслеживаются на протяжении всего фильма. Нездоровая страсть мексиканца к различным насекомым и жукам дала волю и здесь – от мертвых тушек мух или мотыльков до бесконечного числа бабочек, обитающих на стенах замка (или макросъемка поедания одной из бабочек роем муравьев). Боже, а чего только стоит стилистическая отсылка к «Хребту дьявола» при появлении Хиддлстона в конце.

Ближайшим литературным произведением, по словам режиссера, является сказка о «Черной Бороде». И тут встает вопрос самого сюжета и сценария. История, действительно, не нова, что немного удивительно в случае с дель Торо. Собственные сценарии всегда были сильной стороной мексиканца, порой исполнение в его фильмах хромало, но сюжет никогда не подводил. В «Багровом пике» произошла смена приоритетов. Режиссер променял крепкую сценарную основу на красивую визуализацию, при этом откровенно сливая концовку фильма. Получилось крайне несуразно: полтора часа режиссер нагнетает мистику, рисует готические картины, рассказывает о приведениях, всячески настраивая зрителя на серьёзный лад, а в конце устраивает театр абсурда с таким количеством крови, что сам Квентин Тарантино обзавидуется. И вместо таинственной развязки мы видим какую-то странную фантасмагорию на экране, что ничего, кроме как смеха в голос, вызвать не может.

Фильм Гильермо дель Торо как рукопись его героини Эдит из фильма. О призраках, но излишне сентиментальный. Раньше такое не наблюдалось за режиссером, может это он так экспериментирует? Вот только нужны ли нам такие эксперименты? Всё-таки, хочется больше темных мистических историй от мастера страшилок, а не скитаний между несколькими жанрами.

Есть в «Багровом пике» приятное послевкусие. Да, фильм будоражит фантазию, да, в нем присутствуют некоторое количество недочетов, но это не значит, что такого рода кино моментально улетучится из вашей памяти. Периодически тот или иной момент фильма всплывет в подсознании, приятно удивив вас. Вы вспомните таинственную ухмылку Хиддлстона, одно из удивительных платьев Васиковски появится перед глазами или, сами того не замечая, мысленно прогуляетесь по Багровому пику и его зловещему особняку. И со временем те недочеты или нелепости затянутся мутной пеленой, оставляя лишь изысканные готические образы сиять в вашей памяти так ярко, будто только что увидели их. Вот оно – истинное проявление мистицизма дель Торо, не вы решаете, когда забыть о фильме, а это фильм решает, когда вас нужно отпустить. «Берегись Багрового пика».

Багровый пик Постер

Багровый пик / Crimson Peak (2015)

Жанр: ужасы, фэнтези, триллер

Страна: США

Режиссер: Гильермо дель Торо

Оператор: Дан Лаустсен

Композитор: Фернандо Веласкес

В ролях: Миа Васиковска, Джессика Честейн, Том Хиддлстон, Чарли Ханнэм, Джим Бивер

Бюджет: $55 000 000

Премьера в РФ: 15 октября 2015

Вадим Богданов


Похожие посты:


  1. «Багровый пик»: Кровавая гора

    2. «Багровый пик»: Кровавая гора

    И вновь на радость любителям эксцентричного творчества мексиканского режиссера Гильермо Дель Торо («Хребет Дьявола», «Хеллбой», «Лабиринт фавна», «Тихоокеанский рубеж») на российские экраны вышел готический хоррор, пропитанный элементами кровавого триллера – «Багровый пик». В своем новом мистическом творении Дель [Читать...]


  2. Гильермо дель Торо снимет Бенедикта Камбербэтча в «Франкенштейне»

    3. Гильермо дель Торо снимет Бенедикта Камбербэтча в «Франкенштейне»

    Гильермо дель Торо заявил, что хотел бы пригласить Бенедикта Камбербэтча на роль монстра в проект «Франкенштейн», сообщает Daily Telegraph. Ранее актер уже участвовал в лондонской театральной постановке по этому произведению Мэри Шелли. Тогда он играл сразу две роли [Читать...]


  3. Канье Уэст похвалил «Тихоокеанский рубеж»

    4. Канье Уэст похвалил «Тихоокеанский рубеж»

    Несмотря на эмбарго, наложенное студией Warner Bros. на тех, кто успел посмотреть новый фильм Гильермо Дель Торо до его официальной премьеры, рэпер Канье Уэст написал в своем Twitter, что «Тихоокеанский рубеж» стал одним из его самых любимых фильмов. [Читать...]


  4. Том Хиддлстон отправляется на «Багровый пик»

    5. Том Хиддлстон отправляется на «Багровый пик»

    В сети появился первый трейлер к новой ленте Гильермо дель Торо «Багровый пик», главные роли в которой исполняют Чарли Ханнэм, Джессика Честейн, Том Хиддлстон, Миа Васиковска и Даг Джонс. Действие происходит в Англии 19-го века. У персонажа Тома [Читать...]


  5. «Багровый пик»: Синяя Борода в новом цвете

    6. «Багровый пик»: Синяя Борода в новом цвете

    Готическая фэнтези-мелодрама «Багровый пик» (режиссер Гильермо Дель Торо, в ролях — Миа Васиковска, Джессика Честейн, Том Хиддлстон, Чарли Ханнэм и другие) вышел на российские экраны 15 октября 2015 года. Драма, о которой идет речь, происходит в самое будоражащее [Читать...]

$

Оставьте комментарий



«««

﻿