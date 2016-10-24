«Багровый пик»: Сакральное кино

Гильермо дель Торо опять удалось сотворить маленький шедевр. На этот раз мексиканский режиссер приглашает зрителей посетить таинственный и удаленный от человеческих душ Багровый пик. Во время посещения поместья вы увидите призраков, багровый снег, старинный ветхий замок, кровоточащие стены, множество запертых комнат и, конечно же, привлекательно-зловещих хозяев поместья – брата и сестру Шарп.

Пересказывать сюжет и завязку фильма – занятие неблагодарное, ведь все те, кому нужно уже знают, а те, кто ничего не слышал о фильме, так это, наверное, и к лучшему. Фильмы Гильермо дель Торо не из тех, которыми нужно разбрасываться по сторонам с криками: «Классный фильм, обязательно посмотри!», всё-таки к его творчеству предпочтительно относиться более сакрально, будто к походу в церковь (правда, в этом контексте, скорее в сатанинскую). Дель Торо снял необычный по нынешним меркам фильм – ну кому сейчас взбредет идти в кино на готическую лав-стори двадцатого века, когда есть куча развлекательных боевиков с высококлассными спецэффектами? Однако на этот вопрос спешит ответить сам Гильермо, доказывая своим «Багровым пиком», что можно создать чертовски красивое и увлекательное кино без помощи компьютерной технологии. Таким образом, он и Джордж Миллер – главные консерваторы прошлого года (или просто упёртые гении?). Хотите – верьте, хотите – нет, но единственным спецэффектом в «Пике» является призрак, который появляется в кадре от силы 5 минут за целый фильм. Замок – настоящий, красный снег – настоящий, текущая багровая глина по стенам поместья – настоящая, всё, что привлекает в фильме своей неестественностью и необычностью – реальность. Разве только этот факт не заставляет вас поверить в современный кинематограф?

Каждый персонаж фильма по-своему очарователен. Главную героиню Эдит, дочку богатого судьи, играет Миа Васиковска. Эдит периодически пишет романы, любит роскошные платья, а еще иногда видит призраков. Томас Шарп (Том Хиддлстон), который влюбляется в Эдит, изо всех сил пытается получить финансирование своего проекта. Его сестра (Джессика Честейн) – женщина очень скрытная и таинственная. А еще есть доктор Алан МакМайкл (Чарли Ханнэм), который уже давно влюблен в Эдит, но та в конечном итоге выбрала внезапно ворвавшегося в её жизнь Томаса. Честно, не припоминается сходу, когда сразу четыре героя фильма вызывали такую дикую и странную симпатию. В каждом есть что-то самобытное, если персонажи Васиковски и Ханнэма привлекают своей открытостью, честью и невинностью, то их антиподы – персонажи Хиддлстона и Честейн своей таинственностью, замкнутостью и недосказанностью. Миа прославилась после «Алисы в стране чудес», но лично меня никогда особо не воодушевляла, но в «Багровом пике» в ней что-то есть, будто искры в глазах появились. Особенно нужно отметить наряды и платья героини, через них дель Торо решил показать свою любовь к живописи и искусству. Каждый элемент гардероба Эдит будто бы сошел прямиком с красивейших портретов самых различных художников. Роль Ханнэма довольно небольшая, но радует как её исполнение, так и тот факт, что режиссер берет актера уже во второй свой фильм подряд. Восхитительную Джессику Честейн невозможно не любить. Она дьявольски прекрасна в исполнении холодной и расчетливой сестры Томаса. Но, тем не менее, должен констатировать факт – фильм был полностью украден. И вором стал Том Хиддлстон. Если до этого кто-то еще сопротивлялся обаянию Тома, то фокусы, которые он проворачивает в «Пике» лишь своими глазами повергнут замертво кого угодно. Сам его персонаж создает какую-то непередаваемую химию не только с героиней Васиковски, но и со зрителем. Дель Торо с Хиддлстоном удалось настолько детально продумать образ персонажа, что бы он мертвой хваткой вцепился в зрительское подсознание и не отпускал еще долгое время.

Да, в «Багровом пике» Гильермо дель Торо больше напоминает Тима Бёртона – главного фаната готических историй всея Голливуда. Однако фильм мексиканца, полный откровений и мистики, намного «взрослее» и безжалостнее большинства фильмов Бёртона (для более яркого сравнения: «Пик» – зловещий и совершеннолетний антипод «Мрачных теней»). Атмосфера в фильме просто на загляденье, коронный мистицизм дель Торо создает невообразимую ауру в облицовке готики. Любовь мексиканского режиссера к живописи прослеживается не только в помпезных платьях героинь (как Васиковски, так и Честейн), но и в изображении поместья, здесь Гильермо передает пламенный привет немецкому художнику Каспару Давиду Фридриху, к которому он не скрывает своей симпатии. Визуально фильм напоминает и «Лабиринт фавна», и «Хребет дьявола», но только в более изысканных тонах. В 1987 году, будучи студентом в университете, дель Торо снял короткометражный фильм ужасов под названием «Геометрия». Стилистически он был выдержан в двух цветовых гаммах – синей и красной (они служили вместо белого или обычного света лампы, также, естественно, был черный – цвет темноты). В некоторых сценах «Пика» Гильермо снова возвращается к подобному стилю освещения на съемочной площадке, и, если в 87-м году это уже смотрелось неплохо, то сейчас при всех новых технологиях выглядит как сцены ночного кошмара наяву (очень красивого кошмара). Вообще, собственный стиль режиссера и всяческие авторские пасхальные отсылки отслеживаются на протяжении всего фильма. Нездоровая страсть мексиканца к различным насекомым и жукам дала волю и здесь – от мертвых тушек мух или мотыльков до бесконечного числа бабочек, обитающих на стенах замка (или макросъемка поедания одной из бабочек роем муравьев). Боже, а чего только стоит стилистическая отсылка к «Хребту дьявола» при появлении Хиддлстона в конце.

Ближайшим литературным произведением, по словам режиссера, является сказка о «Черной Бороде». И тут встает вопрос самого сюжета и сценария. История, действительно, не нова, что немного удивительно в случае с дель Торо. Собственные сценарии всегда были сильной стороной мексиканца, порой исполнение в его фильмах хромало, но сюжет никогда не подводил. В «Багровом пике» произошла смена приоритетов. Режиссер променял крепкую сценарную основу на красивую визуализацию, при этом откровенно сливая концовку фильма. Получилось крайне несуразно: полтора часа режиссер нагнетает мистику, рисует готические картины, рассказывает о приведениях, всячески настраивая зрителя на серьёзный лад, а в конце устраивает театр абсурда с таким количеством крови, что сам Квентин Тарантино обзавидуется. И вместо таинственной развязки мы видим какую-то странную фантасмагорию на экране, что ничего, кроме как смеха в голос, вызвать не может.

Фильм Гильермо дель Торо как рукопись его героини Эдит из фильма. О призраках, но излишне сентиментальный. Раньше такое не наблюдалось за режиссером, может это он так экспериментирует? Вот только нужны ли нам такие эксперименты? Всё-таки, хочется больше темных мистических историй от мастера страшилок, а не скитаний между несколькими жанрами.

Есть в «Багровом пике» приятное послевкусие. Да, фильм будоражит фантазию, да, в нем присутствуют некоторое количество недочетов, но это не значит, что такого рода кино моментально улетучится из вашей памяти. Периодически тот или иной момент фильма всплывет в подсознании, приятно удивив вас. Вы вспомните таинственную ухмылку Хиддлстона, одно из удивительных платьев Васиковски появится перед глазами или, сами того не замечая, мысленно прогуляетесь по Багровому пику и его зловещему особняку. И со временем те недочеты или нелепости затянутся мутной пеленой, оставляя лишь изысканные готические образы сиять в вашей памяти так ярко, будто только что увидели их. Вот оно – истинное проявление мистицизма дель Торо, не вы решаете, когда забыть о фильме, а это фильм решает, когда вас нужно отпустить. «Берегись Багрового пика».