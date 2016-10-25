В Москве покажут фильм о судьбах детей, чьи родители стали узниками ГУЛАГа.

История оживает в свидетельствах. «Мы будем жить» – эта строчка из стихов узницы АЛЖИРа (Акмолинского лагеря жен изменников Родины) четыре года назад стала названием фильма, который Дарья Виолина посвятила своей бабушке и всем, прошедшим той страшной дорогой… Сегодня узниц не собрать. Их нет на земле. Но живы их дети, те, кому выпала участь повзрослеть до срока, они прошли страшным этапом со своими мамами, их детские воспоминания навсегда остались за проволокой детских бараков.

27 октября в преддверии Дня памяти жертв советских репрессий Дарья Виолина и Сергей Павловский представят свой документальный фильм «Дольше жизни» о судьбах детей репрессированных родителей. Среди них Чингиз Айтматов, Тамара Петкевич, Азарий Плисецкий. И нет конца этим спискам. Но память, вместе с болью о прошлом, возрождает и надежду.

Просмотр фильма и встреча с авторами состоятся в московском кинотеатре «Иллюзион» 27 октября в 19:00.

Вход бесплатный, но поскольку количество мест ограничено, мы просим вас зарегистрироваться по ссылке.