Ровное кино. День четвертый

Четвертый день Мумбайского кинофестиваля выдался во всех отношениях самым ровным, не явив ни ярких открытий, ни горьких разочарований. Хотя на последнее звание вполне мог претендовать новый фильм Оливье Ассайаса. Кажется, что «Персонального покупателя» при премьере в Каннах критики разругали в пух и прах, несмотря на что, правда, жюри присудило картине премию за лучшую режиссуру. Странным образом от Ассайаса продолжают ждать удобных, легко классифицируемых картин, хотя всю карьеру режиссер только и занимался, что создавал «гибридные», ни на что не похожие фильмы, в описании которых обычно не обойтись без приставок «пост-» или «транс-». Все это относится и к «Персональному покупателю», где француз исследует как современность, технологии и новые социальные модели общества реконтекстуализируют чувство утраты и идеи о загробной жизни. И да, Кристен Стюарт снова прекрасна в главной роли.

Персональный покупатель (Personal Shopper) Год: 2016 Жанр: триллер, драма Страна: Франция Режиссер: Оливье Ассайас Сценарий: Оливье Ассайас Продюсер: Шарль Жилибер, Сильви Барте, Артемио Бенки Оператор: Йорик Ле Со Композитор: - Художник: Франсуа-Рено Лабарт, Юрген Дёринг, Мартин Курель Монтаж: Марион Моннье В ролях: Кристен Стюарт, Ларс Айдингер, Сигрид Буази, Андерс Даниелсен Лье, Ty Olwin, Хамму Грайа, Нора фон Вальдштеттен, Бенжамин Биолэй, Одри Бонне, Паскаль Рамберт Мировая премьера: 17 мая 2016 Премьера в РФ: 2 февраля 2017, «Capella Film» Продолжительность: 105 мин. / 01:45

Добротной работой оказалась и «Дорога в Мандалай» бирманского режиссера Миди З (Миди Чжао), живущего в Тайване, а не самой Мьянме, где военная хунта до сих пор не вполне отошла от власти и, видимо, политический климат никак не способствует работе над критическим взглядом на состояние страны. Вследствие этого, получившая в одной из параллельных секций Венецианского кинофестиваля приз, лента рассказывает о мигрировавших из Мьянмы в Тайланд бирманцев как единственном способе показать страну без ее непосредственного присутствия на экране. И в этом смысле уже само название отсылающее к восхваляющим экзотичный Восток стихам Киплинга глубоко иронично.

Сюжет «Дороги на Мандалай» прост и состоит из стандартных элементов «мигрантского» кино: пересчение границы, тяжелая работы, попытки достать поддельные документы, столкновение с круговоротом коррупции и деспотичностью работодателей и так далее. На этом фоне развиваются романтические отношения Лянькинь (великолепная работа тайваньской актрисы Ву Ке-Кси) и Гуо (Кай Ко).

Миди З в лучших традициях тайваньского «Нового кино» запечатлевает реалистичные сцены с некоторой буддийской отрешенностью. Неспешный, медитативный ритм и саундтрек позволяют увидеть за конкретными персонажами не только обобщение мигрантского опыта, но противостояние двух противоположных мироощущений, которые представляют Лянькинь и Гуо. Их непорочный роман, конечно, обречен, причем режиссер в заключительной части фильма удивляет смелым переходом к намного более экспрессивно-символичной эстетике, в которую обрамляет трагедию молодых героев. Будущего на чужбине одинаково нет ни у простого рубахи-парня Гуо, тоскующим о доме, ни у целеустремленной Лянькинь, мечтающей уехать в Тайпей, окончательного вырваться из провинциального в урбанистическое пространство. Они вместе работают на подпольной фабрике в пригороде Бангкока, где рабочим отказывают в праве на имя, выдавая бейджы с номерами, на личный телефон (то есть связь с внешним миром), а практически единственной пищей становятся лапша быстрого приготовления в целлофановом пакете. Конечно, вскоре это приводит к решению девушки действовать радикально, но ее «акция», шаг на территорию абсолютной свободы (в том числе или даже в первую очередь от морали) порождает эквивалентно радикальную реакцию консервативного Гуо, что дарит зрителям, вероятно самые яркие и тревожные сцены фильма.