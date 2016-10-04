{ 4 октября 2016 }

Бывшие советские люди те еще роботы

Рубрики: [Фейсбук]  

Бывшие советские люди те еще роботы.
Самое безобразное. что операционная система у них одна, но сбоит и виснет у всех по разному.
Видел уже несколько флешмобов типа: “Составьте список самых важных книг, которые сформировали вас как личность”.
И тут начинается.
Дюма, Жюль Верн, Фенимор Купер, Ильф и Петров, Есенин, Толстоевский (редко), Фейхтвангер, Хэмингуэй и прочий Ремарк.
Все читали один и тот же сравнительно небольшой список книг, которые миллионными тиражами печатали советские типографии.
При этом вся эта интеллектуальная тухлятина была, по большому счету, никому не интересна. Но, поскольку, Пикуля и Брэдбери достать было трудно, а бухать каждый день было дорого, приходилось насиловать мозг Бальзаком и Голсуорси.
Ужас заключается в том, что состарившиеся советские люди пытаются впихнуть эту классическую труху в головы своим несчастным детям.
Начинается все с совершенно непонятного современному ребенку “Мойдодыра”, потом ему подсовывают нелепого “Незнайку в Солнечном городе”, в пять лет читают вслух с подвыванием “Волшебник Изумрудного города”.
Когда ребенку исполняется 12, отец начинает орать: “Как ты смеешь говорить, что тебе скучно читать “Всадника без головы?! Ты – совсем отупел из-за своего компьютера!”.
Ребенок плачет и думает, что папа – мудак.
Бывшие советские люди десятилетиями вытирают пыль с корешков собраний сочинений, напечатанных в далеком 1980 году. Холят их, сладострастно поглаживают пальцами корешки.
Но никто и никогда больше не откроет эти книги…
Они стоят на полках, как доказательста ненапрасно прожитой, высокодуховной жизни, в которой были не только мечты о болгарской дубленке и финских саполгах.
Все заканчивается только со смертью владельца.
Ополоснув по-быстрому ботинки от кладбищенской грязи, наследники первым делом выбрасывают на помойку дедушкину библиотеку и вешают на стену здоровенный шестидесятидюймовый ЖК-телевизор.

Сергей Ключенков


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