Бывшие советские люди те еще роботы.

Советские люди для меня делятся на ранних советских людей, зрелых советских людей и поздних советских людей. Ранние советские люди – те, что родились в 1870-е и 1880-е, и боролись против царя, и делали три революции, и занимали какие-то [Читать...]

Бывшие участники Lostprophets сделали официальное заявление по поводу завершения процесса над бывшим солистом группы Йеном Уоткинсом, признавшимся в преступлениях сексуального характера в отношении детей. По словам участников самораспустившейся команды, они «бесконечно расстроены, обозлены и полны отвращения» по поводу [Читать...]

Бывшие участники квартета Abba Бьерн Ульвеус и Бенни Андерсон заканчивают работу над новым мюзиклом, премьера которого должна состояться в октябре в Стокгольме и на которую все билеты уже проданы. В Америке же первая постановка пройдет только в следующем [Читать...]

Бывшие участники легендарной панк-группы Clash Мик Джонс и Пол Саймонон в интервью Billboard рассказали, что им неоднократно предлагали возродить группу, но они отказались, так как «чувствовали, что это неправильно». Несмотря на отказ реформировать группу, гитарист и басист Clash [Читать...]