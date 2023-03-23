19 лет альбому Madvillainy

Любой ценитель хип-хопа без сомнений назовет Madvillainy одним из самых важных альбомов в истории жанра. Еще не признанный гений битмейкинга объединяет усилия с гением рифмосплетения, чтобы в клубах дыма отборной марихуаны создать альбом, который станет вечным монументом рэп-культуры.

Сегодня — 19 лет с момента премьеры совместного альбома MF DOOM и Madlib. Несмотря на его культовый статус, альбом во многом писался «на ногах», когда музыканты путешествовали или вовсе были вынуждены работать через электронную почту.

Несмотря на все дифирамбы, спетые в честь этой пластинки, у альбома изначально не было коммерческого успеха. Причина по которой мы обсуждаем его сегодня — его влияние на становление нескольких десятков знаменитых рэп-артистов для которых альбом стал однозначным шедевром.

Пускай сам MF DOOM отыгрывает роль злодея — для других музыкантов он настоящий супергерой. Полумистическая фигура в маске, обратившая искусство слова в настоящий технический шоукейс. Для молодых слушателей это такие же впечатления как дрибблинг Роналдиньо для детей-футболистов.

Это концентрированный гик-контент. Он поражает умением создавать рифмы в каждом слове, благодаря чему создается очень грувовая мелодичность на уровне фонетики. В его строчках зарождались целые миры, благодаря непонятным референсам и неймдроппингу, который хотелось изучать для понимания контекста.

Несмотря на леденящий взгляд на обложке Madvillainy, сам альбом никогда не был серьезным проявлением драматизма. Это легкий для прослушивания сборник треков с метким чувством юмора и возможностью для слушателя отвлечься от рутинной суеты.

Если ваш уровень английского (или нежелание рыться в лириксах) не позволяет вам выкупить этот альбом полностью, попытайтесь насладиться самой музыкой. Во время совместных сессий в студии Madlib и MF DOOM очень мало общались между собой, а основным средством коммуникации между ними, кроме косяков, была музыка.

Madlib по полной зарядил безумием, абсурдом и потусторонним грувом все 22 бита на альбоме. В них звучат телевизионные вставки, музыка из кино и мультфильмов, цитаты из документалок и сэмплы из фанка, джаза и даже бразильской сцены. Получается насыщенный сотней мелочей коллаж, похожий на самостоятельную вселенную.

Самое смешное — цена вопроса. Изначально договор был такой: MF DOOM зачитывает куплеты поверх трех битов Madlib и получает за каждый по $500. Но процесс шел настолько хорошо, что у них получилось 40 минут музыки. И это не считая часы неизданного материала и сотен битов Madlib, которые тот припас на следующие годы.

Для меня этот альбом — доказательство, что великие вещи могут получиться из абсолютной случайности. Доказательство того, что многие из нас могут потратить всю жизнь и так и не найти своего соулмейта с которым удастся сотворить шедевр. Доказательство того, что иногда несколько десятков почитателей важнее, чем тысячи тех, кто может о вас забыть.