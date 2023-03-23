Что мы на американцев всё время дуемся?! Как дети, ей Б-гу! Ах, как им не стыдно! Ах, они же Горбачёву обещали, что НАТО не будет распространяться на восток, а на самом деле… Ах, мы им и то своё сдали, и это, и помогали с террористами бороться, и все их ценности принимали, пока они уже совсем к нам в задницы залезть не попытались в самом прямом смысле слова и руки не начали к нашим детям на тему легализации педофилии и смены пола тянуть… Во все ими организованные международные структуры мы вступили, невзирая на то, нужно нам это было или нет. Вели себя там тише воды, ниже травы. Деньги из собственной страны к ним откачали триллионами (если считать в долларах), недвижимости у них понакупили, свои национальные интересы к их интересам приспособили, а образование, науку и медицину под них перекурочили и до сих пор курочим.

В делах военных мы им и то никаких особых проблем, несмотря на всё, что они против нас предпринимают на Украине и обозначаемые ими открыто планы раздела и уничтожения России, не создаём. Что до ответа на всё то, что они нам делают в экономике, в том числе взорвав «Северный поток», мы им никакого внятного ответа не даём и можно на что угодно спорить, что и не дадим. Они де-факто оккупировали и натравили на нас Украину и готовят к войне с Россией большую часть других постсоветских республик и стран Восточной Европы, а мы только отбрёхиваемся. Они нам обрубают, страна за страной, наши контакты с внешним миром, а мы это лишь констатируем, как ни в чём не бывало и дальше с интересом наблюдаем, как русский мир съёживается, как шагреневая кожа, а Русскую Православную Церковь превращают в осуждённый лагерь, отбирая у неё приход за приходом в пользу признанных Константинополем раскольников.

Может, не хочет начальство отвечать так, как это делать необходимо и тогда, когда это необходимо. А может, просто не в состоянии, поскольку в виртуальном мире живёт, где всё совсем не такое, как кажется. Поскольку если три десятка лет имитировать все основные процессы управления, называя это реформами, оптимизацией, модернизацией и другими красивыми словами, вместо которых шёл и идёт непрерывный распил бюджетов всех уровней в особо крупных размерах, так к сегодняшнему состоянию, когда почти вся наша национальная элита оказывается и не нашей, и не элитой, а пятой и шестой колоннами, как раз и придём. И в этом нам не американцы виноваты. Они нам в управленческий аппарат в 90-е мало кого подкинули — мы сами справились. И сами их к себе всюду запустили, в самые потаённые уголки, где им делать было нечего.

Мы и только мы всё, что только могли, у себя развалили. Сами упустили время, когда это надо было прекратить какими угодно методами, вплоть до самых жёстких. Сами виноваты в том, что нам санкции выкатывают уже не тысячами, а десятками тысяч, ничего в ответ не опасаясь. Так и нечего на Америку обижаться! Идиоты они были бы, если бы такой уникальной возможности не использовали. Опять-таки, куда им деваться? Южная Америка и Карибы к ним прут; Африка, Ближний Восток и Азия — в Европу; внутри страна расколота до предвоенного состояния, а Гражданская война в Соединённых Штатах — вещь кровопролитная и разрушительная. Да и финансово-экономический кризис для США не лучше. Нас они в результате наших же действий больше не боятся, а этих событий боятся. Вот и пытаются их отсрочить как могут, за счёт внешнего мира, как привыкли. Мы, потом Китай… Им этого лет на сто хватит.