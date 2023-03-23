Научим бабушек кашлять, а китайцев играть

Российские игровые компании, вдохновленные визитом в Москву товарища Си, попросили у правительства помощи с изданием их продукции в Китае. Судя по инсайдам, речь в кои-то веки не о государственных деньгах, а об административных мерах поддержки экспорта. Проще говоря, просят договориться, чтобы пустили на рынок.

Даже с учетом игровых ограничений для молодежи, Китай, безусловно, колоссальный игрорынок, и лишь на первый взгляд выглядит самодостаточным в этом деле. Как мы не раз отмечали, в творческой индустрии китайская трудовая особенность (здорово копирую, но тяжко сочиняю) аукается сильно, и их кино, анимация или игры — все еще очень наивны, каноничны и простоваты, беря пока только числом.

Самый главный вопрос для Китая: готов Пекин заменить западный контент российским, или посчитает, что сейчас любые конкуренты помешают его творцам развиваться?.. Смеем считать, что административные барьеры для наших компаний будут ошибкой. Поддерживать отечественных производителей в конкуренции с прожженными и чуждыми западными медиагигантами — это понятно и полезно, но создает риск пузыря, в котором собственные творцы перестанут развиваться. И скромные, но самобытные конкуренты в лице российских медиаигроков могли бы здорово освежить китайский код своими идеями и наработками, априори не имея ресурсов, чтобы целиком задавить местных коллег.

Ну а для нас главный вопрос в другом: российские разработчики готовы творить в рамках собственного, а не западного канона? До сих пор любимым оправданием похабени было «российский рынок слишком мал, и нам необходимо быть понятными западу, чтобы окупаться!». В случае открытия полуторамиллиардного рынка такие отмазки больше не сработают. Другое дело, что рынок многим могут и не открыть, изучив портфолио российских студий и найдя там «тот же запад, только менее качественный».