Злата: «Россия с тобой!»

Конец февраля у талантливой юной певицы Златы (обладательницы Первой международной музыкальной премии BLOGGERS&KIDS MUSIC AWARDS (ТВ-канал Music Box), лауреата фестиваля «Истоки» ) выдался очень насыщенным. 22 февраля Злата с большим успехом выступила перед многотысячным залом в ЦСКА Арена, где в этот день состоялся грандиозный праздничный концерт «Для Настоящих Мужчин».

На сцену в этот день вышли Shaman, Валерия, Елена Север, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и участник Фестиваля Спасская площадь, Михаил Матвеев — Лауреат Международного вокального конкурса молодых исполнителей «Веселый ветер» им. Исаака Дунаевского, участник фестиваля «Спасская башня».

Михаил Матвеев исполнил хит Николая Носкова «Снег». Михаил — певец с уникальным голосом и яркой харизмой, с которым в этот вечер пел весь многотысячный зал и долго не отпускал артиста со сцены.

Злата появилась в роскошном платье и представила перед многотысячной аудиторией свой хит «Иван». «Для меня это первый опыт выступления на такой большой площадке. Очень удачно сложилось, что свою композицию «Иван» я за день до этого исполняла с оркестром МЧС. Вышло как генеральная репетиция и помогло мне уверенней выступить перед публикой». Злата очень проникновенно исполнила свою композицию, зрители аплодировали юной звезде, а душевное исполнение затронуло сердца и души всех зрителей, объединив своим исполнением зрителей разных поколений!

Ведущими концерта стали Мария Ситтель, Валдис Пельш и Артур Райнис.

В семье Златы есть прекрасная традиция каждый год в канун 23 февраля ходить на концерт всенародно любимой группы «Любэ».

Как говорит сама Злата: «В нашей семье есть традиция: каждый год, 23 февраля, мы посещаем концерты группы «Любэ». Николай Расторгуев с детства является моим кумиром, и на юбилейный, 10-й год посещения этого концерта, мне посчастливилось познакомиться с легендой, Николаем Вячеславовичем.

В ближайших планах юной звезды запись новых песен, участие в концертных съемках на федеральных каналах, праздничных концертах и мероприятиях.

Подготовила Нелли БЕГАНОВА.



