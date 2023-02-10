Бодание с Соединёнными Штатами

В нашем нынешнем бодании с Соединёнными Штатами, чего нашей стране стоило бы добиваться в конечном итоге, как минимально приемлемого результата? Естественно, помимо личных хотелок разных по-настоящему влиятельных и по-настоящему богатых людей, а также ориентирующегося на них высокого начальства и компетентных органов, а не всяких избыточно романтично настроенных, шибко образованных и избыточно умничающих нищебродов с патриотическими загибами, типа автора. Их-то хотелки как раз яснее ясного. Богатый купчик с амбициями и без избытков совести, да в союзе с серьёзной военной силой, которой безусловно является Североатлантический Альянс, плюс извечный сепаратизм исторических провинций, которые всегда какую угодно метрополию в какой угодно империи ненавидели и ненавидят, может загнобить страну любых масштабов, как это в 1204 году с Восточной Римской империей было.

А ведь дожу Дандоло, натравившему на Константинополь крестоносцев, тогда за 90 было… Сорос много моложе. О нашем Ходорковском уже и не говорим. Что до всех прочих отечественных олигархов, а также многого множества связанных с ними министров и прочего вельможного, чиновного и прочего люда, которые у нас, как ни крути, представляют собой привелигированные классы и, как бы это ни было обидно всем остальным, только они всё в стране и решают — там немало людей в более чем репродуктивном возрасте, с крепкой хваткой и такими же зубами. И всем им никакая серьёзная драка ни с какой Америкой, Европой, Японией и прочими участниками нынешнего антироссийского альянса не нужна — даже тем, кого эта кодла уже ограбила. Утёрлись они и дальше будут утираться, пытаясь договориться, релоцироваться, перегнать яхты и самолёты в страны, которые напрямую в антироссийские игры пока не играют и перевести туда деньги.

Но если отвлечься от реальности и потеоретизировать, представив себе, что в этом мире и впрямь существуют какие-либо национальные интересы, в том числе российские, а не только личные, семейные, клановые, групповые и ведомственные, которые, сталкиваясь и торпедируя друг друга и определяют тот курс, которым на протяжении последней трети столетия вихляет наша страна, направляясь прямиком к своему концу и в учебники истории, где по-поводу причин её безвременной кончины, буде она состоится, безусловно выделят отдельную главу — геополитический капец таких масштабов и по таким смешным причинам бывает в мире только один раз. Ну, мы же ещё недавно сверхдержавой были? Были. А большая сосна громче и дольше падает. С такой высоты обрушиваться приходится постепенно и с изрядными последствиями для собственной страны и всех окружающих. Однако, если ли не зацикливаться на печальной реальности и позволить себе немного пофантазировать…

Про военную деамериканизацию Евразии автор уже писал и говорил. Никаких американских военных баз и ядерных бомб от Португалии до Японии и Южной Кореи. И никаких американских войск и военных кораблей нигде, ни в какой стране континента. Янки — гоу хоум. Пускай на своей территории сидят. Больше никаких экономических санкций ни против кого ни по какому поводу. Ни вторичных, ни первичных — вообще никаких. Достали. Никакого доминирования Америки ни в одной сфере и ни по одному направлению. Ни в космосе, ни в интернете, ни в финансах, ни в кинематографе, ни в международных организациях. Кто не умеет использовать свои преимущества иначе, как ради подавления, унижения и ограбления других, не должен иметь никаких преимуществ. Не заслужил. Точнее, заслужил противоположное. Простые же цели, ясные и понятные. Чего тут можно не понять? Вот, к этому и придётся двигаться. Не нам, так тем, кто придёт после нас, кем бы они ни были, хоть марсианами.