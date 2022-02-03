Бодание с официальным Киевом

С учётом продолжающегося нагнетания до полной истерии обстановки вокруг Украины, а также нашего бодания с официальным Киевом, американцами, англичанами и прочими симпатизантами означенной «оси», рассмотрим, какие перспективы намечаются у этого халоймеса в случае реализации наиболее апокалиптического сценария, о котором в Голливуде столько фильмов снято… Называется «русские идут». Притом, что никто в Москве особо никуда идти не хочет. Да, надоели, конечно, до полного изумления наши соседи по планете — и которые в Киеве, и которые в Брюсселе, и особенно которые в Вашингтоне, но выходить из зоны комфорта, напрягать армию и страну, что-то с ними всеми, которые нас пугают (хотя сами больше пугаются) делать, разгонять их, потом обустраивать, что там не так (а там всё не так)… До того лениво!

Ну, или, если совсем уж честно — так западло… Брать зачем-то придётся эти страны под контроль, ремонтировать всё, что там изношено (а оно-таки изношено до состояния полного изумления), разгонять всех тех наркоманов, уголовников, жуликов, паразитов, бомжей, алкоголиков и психопатов, которые на избыточно развитой благотворительной западной системе жируют поколениями, сформировав такой слой люмпена, через который продраться до нормальных людей почти нереально… Про местные мафиозные группировки, особенно связанные с торговцами органами и живым товаром, этническими мафиями, наркокартелями и прочими прелестями местной жизни, и не говорим. Плюс идиотская система медицины и потоки мигрантов со всего мира, прущих на европейскую и американскую халяву…

Насчёт партизанского движения из числа бандеровцев на Украине или Рэмбо и скаутов-подростков в Америке — это, как раз, не проблема. Сдадутся все. Будут строчить доносы на соседей, клясться в верности новым властям, дружно стучать в оккупационные комендатуры и сдавать потенциальные ячейки сопротивления оптом и в розницу. Причём совершенно бесплатно. А если им немного приплатить… Это же даже представить невозможно, до какой степени героические заполошные патриоты и националисты самого крайнего толка бывают законопослушными коллаборационистами, когда до дела доходит и жареным запахнет. А если никого особо ни по национальной, ни по этнической, ни по религиозной части не прижимать… Живут люди, ну и пускай живут. Тем более, с их церквями и сектами разбираться — сам чёрт ногу сломит.

В общем, пока наведёшь в Лондоне, Берлине, Лос-Анжелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне или Париже с Веной хоть какой-то порядок, не говоря уже о ЗАКОНЕ и ПОРЯДКЕ, до того охренеешь… Что до Киева, Варшавы или Кишинёва с Тбилиси, их там навести можно только методами товарища Сталина, которые нынешнему начальству российскому, вопреки всей той хрени, которую про него пишут и говорят, не близки. Специально ото всех этих мелких региональных столиц с их сумасбродным, вздорным и жутко гоношистым населением Москва в своё время избавилась совсем не для того, чтобы туда зачем-то возвращаться. Так что если бы они оттуда нас до такой степени, как сейчас, не доставали, про них бы особо и не вспоминал никто. Как там было у Алексея Толстого про «малый политик»? Вот — это оно и есть…