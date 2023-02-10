Добьем пиратов! Ну, или хотя бы кинотеатры

Странное заявление прозвучало из уст замминистра культуры Аллы Маниловой в ходе рассмотрения законопроекта о запрете съемок видео в кинозалах. Несмотря на размытость формулировки, слова Маниловой уже интерпретировали как анонс строгих мер о запрете пиратских копий и фильмов, не имеющих прокатного удостоверения.

Если это дипломатические ритуалы, призванные сохранять лицо ведомства в глазах вменяемой мировой общественности, то ладно. А если в Минкульте вдруг решили поддакнуть Голливуду и оставить кинотеатры наедине с круглогодичным «Чебурашкой» — понимать эту логику мы отказываемся во всех случаях, кроме одного: это лишь первый шаг в четкой схеме.

— Запретить пиратские прокаты.

— Оперативно принять-таки закон о принудительном лицензировании.

— Весь прокат кино из недружественных стран поставить под госконтроль.

— Если деньги откажутся принимать, часть прибыли оставлять кинозалам, часть направлять на развитие собственного кино.

Вот это было бы лучше, чем текущая схема «кто наглее, тому счастье». И уж точно лучше схемы «Да-да, Голливуд, как скажешь, владыка».