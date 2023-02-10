Расследование Сеймура Херша закрывает вопрос о том, кто взорвал “Северный поток — 2″ для огромной аудитории, которая знает, что это за человек и помнит, к каким результатам приводили его статьи, написанные по результатам расследований преступлений американской армии во Вьетнаме и Ираке. Впрочем, для автора и большей части той российской публики, которая в курсе самого существования этого гигантского по масштабам трубопроводного проекта, призванного лечь в политический и экономический фундамент «Большой Евразии» и его печальной судьбы, вопрос о причастности к этому мегатеракту Америки не стоял с самого начала. Не нужно было обладать способностями известного героя Артура Конан Дойля, чтобы определить преступника. Да он особо и не скрывался, наоборот.

Вопрос сегодня совсем не в том, как так вышло, что американцы взорвали газопровод, а Россия и Германия ничего не смогли или не захотели этому противопоставить. И не в том, почему мы вообще ввязались в этот проект, искренне веря в правила игры, которые добровольно приняли невесть когда в общении с Западом, не считая тех, которые нам дополнительно навязали с конца 80-х — начала 90-х, внезапно решив при Горбачёве и Ельцине интегрировать страну в западный мир на его условиях. История не знает таких дебилов, как наше суицидально настроенное начальство, но это уже тема совсем другая и если начать в ней копаться, выводы придётся делать ой, какие неоптимистичные. Причём практически по всем направлениям. А если уточнять с именами и фамилиями персонажей, которые за эти направления в течение последней трети века отвечали и многие до сих пор с успехом отвечают…

Но, чу! Сегодня-то, наверное, все маски сброшены и понятно, что цена вопроса — «всего лишь» существование страны как таковой или её полное стирание с политических карт и продление ещё лет на 100-150 всевластия нового издания Британской империи, только с Соединёнными Штатами в качестве метрополии? Поскольку их АУКУС именно такого рода структурой и является. Что до нас — всё давным-давно снял Данелия в своём «Кин-дза-дза». «Скрипач не нужен» — это о нашей стране. И если какие-то чиновники и политики, дипломаты и олигархи, генералы и артисты, писатели и академики, интернетные хомячки и внесисиемные оппозиционеры ещё не поняли, что они в этой новой Большой Игре не более, чем унтерменши, добровольно исполняющие роль «полезных идиотов», то это исключительно их личная проблема. И только одно гложет: а как мы на диверсию в отношении газопровода ответили? Никак? А, собственно, почему?

Ещё не поняли, что за нами пришли — за всей страной разом? Или акционеры взорванного трубопровода не хотят нарываться на приключения, имея на Западе куда более существенные интересы, чем в России, которая для них не более, чем источник продаваемого на мировые рынки сырья? Ну, трубой больше, трубой меньше… Общий финансовый итог всё равно в их пользу, а останется Россия как независимое государство или нет, им какая разница? Они своё в любом случае заработают и, не исключено, если страны не останется, получат итоге даже больше. Или нечем было, а может быть и сейчас нечем отвечать? Поскольку «Сармат», «Посейдон» и прочие типы оружия Судного дня — это, конечно, замечательно, но что с него толку, когда Судного дня ещё нет и в его наступление никто в Америке и Европе, судя по всему не верит? Оттого и ведут себя с нами как хотят…