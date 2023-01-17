Пролетая над гнездом

Саша Кругосветов. Полет саранчи. — М.: АСТ, 2023. — 960 с. — (Городская проза).

Начинается эта книга словно детектив, в котором тайны, интриги, слухи и скандалы переплелись в единый миф, мешающий попросту похоронить отца семейства. И это неудивительно, ведь герой романа Саши Кругосветова «Полёт саранчи» — «великий и ужасный» Борис Березовский, всемирно известный опальный бизнесмен и политик. О трагической смерти которого, напоминают в книге, до сих пор гадают: «что это было — самоубийство или месть со стороны спецслужб?» В результате — наверное, как и все в жизни опального олигарха — начало романа с описанием конца Березовского напоминает нам о фарсе и даже водевиле, как правило, происходящими в таким случаях. «Съехавшиеся держались, быть может, и не весело, но по крайней мере бодро, — узнаем мы подробности. — Все обратили внимание на то, что близкие родственники покойника прибыли на кладбище в хорошем расположении духа. Шустрые папарацци слез в кадр так и не поймали».

Заметим, что интрига нагнеталась вплоть до последнего дня жизни нашего героя: в эксклюзивный список приглашенных не вошли многие из тех, кто был тесно связан с Березовским последние десятилетия, менялись дата и место захоронения, поминки планировалось провести сразу в трех домах… «Все так непонятно и запутанно, — отметил The New Times, — будто усопший сам вернулся и теперь организует церемонию прощания с собой».

Стоит признать, что новая книга Саши Кругосветова не менее изобретательна, и включает в себя несколько слоев повествования. В нее как бы вложены два романа. В первом речь о жизни в период от конца восьмидесятых до начала двухтысячных некоего Сергея Турчина, очевидца «лихих» девяностых. В основе воспоминаний Сергея — хорошо известные автору книги реальные события, происходившие в ЛогоВАЗе, вокруг него и в стране в целом, а также действующие лица этих событий — тоже реальные и весьма публичные персонажи: Березовский, Патаркацишвили, Дубов, Глушков, Литвиненко и многие другие.

Герои, персонажи и события, описанные во втором романе не менее ярки и интересны. По сути, это сравнительное жизнеописание четырех известных в российской истории авантюристов: Троцкого, Азефа, Парвуса и самого Березовского. Уместно будет спросить, почему в качестве «контраста» выбраны именно они, первые три политические фигуры? Возможно оттого, что автор прозорливо усмотрел в их судьбах перекличку с характером и жизнью нашего современника — Бориса Березовского. Ведь все они одинаково ярко и шумно начинали и все как один бесславно закончили свои блистательные карьеры.

Это действительно похоже на контрастный душ, когда «исторические» главы книги, в которых революция, восстания, политические интриги и прочий флер эпохи перемежаются жесткой правдой о периоде «лихих» девяностых. И такая «процедура» в романе регулярна, не дает отвлечься от этого авантюрного чтива ни на минуту. Даже в истории самого Березовского хватает «температурных» перепадов — то взлет, то падение героя во времена то ли его бедной юности, то ли зрелого периода времен ЛогоВАЗа, то ли завершения головокружительной карьеры.

Автор особо не критикует, но анализирует с пристрастием — книги предыдущих мемуаристов, статьи о Березовском в прессе, высказывания родных и близких, друзей и врагов. Иногда кажется, что он вот-вот наткнется не на очередное шокирующее свидетельство времен первоначального накопления капитала, а на что-то личное, объясняющее многое в этой запутанной истории. Недаром нам сообщают, что во время смерти Березовского и особняк не был поставлен на охрану, и камеры не были включены, и личный охранник отсутствовал. И хоть весь дом был нашпигован микрофонами с записывающей аппаратурой, но в ходе расследования, как говорится, оказалось, что ничего этого нет — ни убийцы, ни денег, ни славы. При этом автор тонко описывает настроение своего героя, будто в душу заглядывает. Пускай и со слов любовницы. «Не хотел ни с кем встречаться — тяжело осознавать себя проигравшим. Что-то писал, потом сжигал, много ходил, плохо спал, не мог уснуть. По утрам поздно просыпался и не хотел подниматься с кровати».

Таким образом, перед нами эксклюзивный жанр — роман-исследование «лихих» 90-х, в котором смелый нон-фикшн переплетается с традициями умной художественной прозы. Тем более, что сводя воедино все версии жизни и смерти опального олигарха, автор встраивает их в рассказ с биографической фабулой о работавшем с Березовском его соратнике в ранний период Сергее Турчине, и в упомянутый контекст судеб известных российских авантюристов. История ЛогоВАЗа и секреты царской охранки, полукриминальные лица эпохи девяностых и эмигранты в пломбированном вагоне, едущие в Россию «делать революцию». Наконец, культовые места Петербурга, о которых рассказывает автор-герой — кафе «Сайгон», улица Рубинштейна, Катькин садик — и хроника «революционных» судеб легендарных личностей — «Удар ледорубом», «Иудина участь», «Тихая жизнь рантье».

В целом, автор романа и с исторической правдой накоротке, и со своим главным героем, знаменитым изгнанником Березовским знаком не понаслышке. Будучи ученым и писателем, он оказался на сломе эпох в большом бизнесе, работая бок о бок с будущим олигархом, и поэтому написанному, как говорится, вполне можно верить.

Алексей Кучерский.