Про новых Paramore

Если у вас за последние пять лет была диссоциация, приступы ярости, апатия, агорафобия, желание мести и так далее, если продолжать по списку ментальных расстройств, то новый альбом Paramore — для вас.

Для меня Paramore это в первую очередь гимны отрочества, беззаботных воспоминаний и вот этого всего за что мы любим углубиться в звук нулевых. Так получилось, что группа начала взрослеть вместе со мной — я без особых трудностей могу привязать окна выхода их альбомов к важным событиям в моей жизни. И «This Is Why» не стал исключением.

Предыдущий альбом группы вышел в 2017 году и стал переломным в их дискографии. Тогда Хейли Уильямс c первого же трека заявила, что жары и драйва не будет, пора бы уже повзрослеть. Даже на их одноименном альбоме 2013 года сейчас красуется символическая обложка с надписью «Grow up». И «This is Why» логично вписывается в эту картину — другого альбома на его месте просто не могло и быть.

Пластинка впитала в себя разочарование миром, общую усталость и неготовность человечества к стрессовым колебаниям. Будь это пандемия, климатические перемены или война о которой поется в треке «The News». Хейли говорит: «In a single year, I’ve aged one hundred» и это настолько жиза, что только за это я могу накидывать дополнительные баллы.

Именно поэтому они обязаны были вернуться к панк-звучанию. Но уже не поп-ориентированному, а угрюмому, напряженному и местами довольно ироничному. После перерыва на сольную карьеру Хейли заметно прокачала ораторский скилл, да и лирика стала комплекснее. Этот альбом записан уже не просто говорящей головой, а лидером одной из самых знаковых групп последних двух десятилетий. Молодцы.

Лучшие треки: «This is Why», «The News», «C’est Comme Ça», «Figure 8» и «Thick Skull»