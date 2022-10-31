Об активистах и их протестах

Из жизни идиотов. На сей раз — западных, а точнее европейских. Пошла новая мода у отмороженного на все их пустые головы хулиганья, называющего себя «экоактивистами». Это там вообще тенденция такая: не гопники, не уличная шпана, не босяки-апаши, а какие-нибудь — всё равно какие, активисты. За права человека они борются, за свободу калечить и развращать детей, меняя им пол, за чью-нибудь возможность безнаказанно совершать теракты или против кого и чего угодно, от нормальной культуры до обычной, на протяжении столетий сложившейся экономики, им по-барабану. Главное — кипеш устроить и сказать, что это и есть демократия. Дорогу перекрыть, картину в музее измазать, на демонстрацию выйти, гей-парад провести…

Отечественные дебилы из числа особенно тупых и либеральных этому сочувствуют и страшно возмущаются тем, что у нас до такого уровня демократии страна не доросла. Кто помоложе и такого рода развлечениями, ярко расписываемыми в интернете, увлечён, пытается западников копировать, как может, обезьянничая изо всех сил и страшно негодуя, когда их тормозят и вяжут в самом начале, не давая развернуться. При этом было дело — разворачивались уже после 1917 года, да так, что страна кровью умылась и население надолго запомнило: какими бы начальники не были, сгонять их с насиженных мест себе дороже. Лучше не будет, будет только хуже и намного. А что с течением времени всё более или менее устаканится, так можно было к тому же самому прийти и без тех войн, террора, репрессий и безобразий, через которые в итоге стране пришлось пройти.

Ну — это тема особая. А если вернуться к тому, с чего автор начал, две нынешних закавыки в движении «Просто остановите нефть» его внимание на себя обратили. Первая — с дорогами, местного разлива. Шлёпаются на трассы в западных странах какие-то дебилы с транспарантами и их перекрывают до тех пор, пока их полиция не оттащит. Очень мило, хотя и до предела глупо. У нас бы не прокатило — их бы давили или водилы бы били смертным боем так, что они бы на веки вечные закаялись к дорогам близко подходить, а не то, чтоб их перегораживать. Не понимают у нас люди такого волеизъявления активистов, а крепко битая морда, проломленная голова или пара сломанных конечностей — лучший аргумент против хулиганства на трассе. У нас, кстати, и машин поэтому под Новый год и Рождество не поджигают, как во Франции. Убьют.

Вторая моднючая по нынешним временам хренотень — приклеить себя к картине в музее или её облить. Супом, краской — всё равно. И почему это акция протеста, а не обычный вандализм самого сволочного свойства, автор не понимает и объяснить это ему никто не сможет. Геростратов развелось, что грязи. Их потом, преодолевая их бешеное сопротивление, отклеивают, картины чистят и реставрируют, в новостях про это пишут… Но, судя по обилию подражателей, никаких серьёзных мер к подонкам не принимают, так что они вновь и вновь атакуют музеи, чувствуя себя во-первых совершенно безнаказанными, а во-вторых — героями. Они же против системы протестуют, что бы это ни значило? Против. А она себя защищать боится. Ну и ату её, эту систему! Так, глядишь, отработаются навыки и власть в свои руки можно будет брать, а там — гуляй, не хочу!

Интересно, что с этим можно сделать? При существующих нормах и правилах поведения — ничего. Когда силовые методы воздействия, вплоть до смертной казни, к озверевшему от собственной безнаказанности ублюдочному люмпену с какими угодно учёными степенями и дипломами не применяются, результат может быть только один — его и имеем. Средневековые наказания тут были бы как нельзя более кстати: руки там рубить, которые на шедевр покусились, а потом и головы, в которых сама эта идея возникла, и можно на что угодно об заклад биться: описанное явление скукожится и исчезнет как класс во мгновение ока. Но пока мы к этому не вернулись, так и будет продолжаться. И, кстати! У нас активист Энтео что за покушение на творение Сидура получил? Ничего? Ну, так и чем мы лучше?!