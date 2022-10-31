Про Карабах

Признаваться в своей неправоте всегда затруднительно, но без этого никак. Некогда, по армянской ситуации сделал для себя вывод, что наш лидер по старой памяти перевербовал изначально антироссийского Никола Пашиняна. Мне с дивана так казалось. Риторика у армянского премьера звучала вполне пророссийской и мне померещилось. Увы, это не так. Между риторикой и реальностью действий в международных делах всегда есть щели.

Ситуация накануне трёхсторонней встречи в Сочи крайне сложна и запутана. Как говорится, история спорит с географией. Противоречия азербайджанской и армянской сторон коренятся в веках и изрядно культивированы относительно недавним советским прошлым. Впрочем, картографы СССР, проводя внутренние границы в стране, вовсе не закладывали её развал.

Понятное дело, военное обострение вдоль российского периметра границ, а по сути второй фронт, нам не выгоден, особенно теперь, на фоне проводимой СВО. А прозвучавшие от французского президента заявления о заинтересованности России в армяно-азербайджанском противостоянии ни что иное, как гнусная провокация.

Азербайджанская сторона стремится зафиксировать свои недавние военные успехи документально и фактически. Речь о строительстве и запуске Зангезурского транспортно-логистического коридора, с задачей соединить Азербайджан с его анклавом — Нахичеванской автономной республикой, ну далее с Турцией.

И тут наблюдается удивительное — сам коридор выгоден практически всем. Для ясности перечислю интересантов: Россия, Иран, Турция, Азербайджан и даже Армения. Зангезурский этот коридор прервёт транспортную блокаду Армении, упростит коммуникацию с Россией. Но дьявол всегда в деталях. Кто этим коридором будет рулить. Кроме того, совсем не получается рассматривать тему коридора в отрыве от ситуации в Арцахе — Нагорном Карабахе. А там такое уже исторически накрутилось, что чёрт ногу сломит — коридора оказывается два, помимо Зангезурского имеет место Лочинский — между непосредственно Арменией и Арцахом…

В своё время, после Первой Карабахской войны, у армян была возможность договориться с азербайджанцами, разменяв территории. Об этом упоминал наш президент на Валдае. Шанс, увы, упущен. Новая геополитическая реальность и здравый смысл подсказывают, что нужен мирный компромисс.

Но Пашиняна трудно упрекнуть в последовательности и дружбе со здравым смыслом. Такое впечатление, что он ждёт чуда, наивно надеется на Запад, тянет время.

Опять же, внутриармянская ситуация на сегодня напоминает шахматный цугцванг — любое действие ведёт к ухудшению позиции. Такое в армянской истории, увы, не впервые.

Разумные армянские голоса звучат с предупреждением народу — Армении без России не выжить, но вся эта муть с привлечением миссии ОБСЕ и других инструментов Брюсселя, а так же Лондона и Вашингтона, выводит печальные ожидания.

Ни у кого не получится быть большими армянами, чем сами армяне. Голоса здравого смысла не только от разумной части русских армян, но и такого безусловного авторитета как каталикос Киликийский Арам Первый по идеи должны вразумить мудрый и древний армянский народ, на что вся надежда.

А сегодняшняя трёхсторонняя встреча в Сочи непременно закончится компромиссом сторон и неким успокаивающим заявлением. Заодно оценим дипломатические возможности нашей страны. Некоторые аналитики говорят, что у нас нет рычагов давления на Алиева, все они в Лондоне и Анкаре, вот и посмотрим.