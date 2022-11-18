Саммит на Бали благополучно завершился

Саммит G20 на Бали, как и ожидалось, благополучно завершился. Участники разъехались ровно с тем, с чем и приезжали: противники нашей страны — с желанием её политической, экономической и гуманитарной изоляции, а тайные и явные наши сторонники — с железобетонной позицией, что изоляция эта невозможна. Поэтому мир не обнаружил внятного документа по окончании мероприятия и даже общего фото его участников.

Короче, не договорились. Кроме гуманитарного бла-бла-бла и различных оценок происходящего, включённых по нашему настоянию в итоговую декларацию саммита, ничего принципиального нового. Ведь осуждение войны, как метода решения проблем, переходит в разряд скучных банальностей.

Было множество встреча в кулуарах, в том числе и нашей делегации, возглавляемой Сергеем Лавровым.

Встретились и Байден с Си. Доподлинно обо всех подробностях нас не известили, Байден сообщил только прессе о том, что предупредил коллегу Си — страны будут продолжать конкурировать. Многообещающе. Особенно в контексте сделавшегося банальным фактора войны.

Накануне саммита в информационном пространстве муссировалось, что Путин, расстроившись уходом из Херсона, очередной раз «всё сливает». Путин же, очередной раз паникёров и «всепропальщиков» разочаровал, запустив массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре и подгадав акцию к завершению саммита.

Побочным результатом этого удара стали две украинские ракеты ПВО, убившие двух поляков на их территории и разрушившими сельхоз строение и трактор.

Печальная эта побочка всколыхнула весь НАТО и, что естественно, Польшу. Там сперва привычно обвинили нас в агрессии, но после, разглядев обломки и сообразив, что они именно украинские, поутихли.

Под этот удар, скорее всего, украинцы приостановили прокачку нашей нефти в Венгрию, что тоже привнесёт раздрай в отношениях внутри ЕС и НАТО…

Скорее всего, к окончанию саммита были приурочены и теракты в Стамбуле, которыми некто дал понять Эрдогану, что на двух стульях ему не усидеть. Понял ли Реджеп Тайип намёк, и как он на него отреагирует — посмотрим.

В общем, имеется подозрение, что прошедший саммит может оказаться последним. Вспомним, что сам формат саммитов двадцати мировых экономик был встроен механизмом в Бреттон-Вудскую систему организации денежных и торговых расчётов, а система эта трещит по швам прямо на глазах. Поэтому у меня по итогам мероприятия один вопрос — соберутся ли ещё когда-нибудь?