Хабад и слухи

Дискуссия тут в интернете пошла, насчёт ХАБАДа. Секта он тоталитарная или нормальная религия, часть самого, что ни на есть исконного иудаизма. Одно начальство по его поводу нелицеприятно высказалось, другое его поправило, благо один из двух главных раввинов России — Берл Лазар, человек более чем лояльный к власти, самый, что ни на есть хабадник, а в его синагогу и Путин по еврейским праздникам захаживает, не чурается. Он что, не в курсе, к кому ходит?! Так ведь не просто в курсе, а наверняка. И даже с большим запасом информации по сравнению со всеми теми, кто на ХАБАД наезжает. Это у него вообще профессиональное… Вроде как острая фаза непонятки прошла, но осадок остался. Секта? Не секта? А если даже и секта, то какая? Тоталитарная? Не тоталитарная? Или ещё какая?

Ну, покумекаем над этим вопросом, братья и сёстры, благо так уж получилось, что автор с движением ХАБАД знаком не понаслышке, внутри этого направления иудаизма у него друзей и старинных знакомых полно и с покойным Любавическим Ребе, Менахемом-Мендлом Шнеерсоном, он лично встречался. Говорил, правда, только один раз, когда с женой в первый раз в Нью-Йорк занесло, в далёком 1990-м, и их милейшие и добрейшие местные хасиды из организации ХАМА, которая до сих пор и в России, и в Америке, и в Израиле действует и много добра людям сделала, на публичную аудиенцию к Ребе привели. После чего у автора осталась на память фотография с Ребе и четыре запаянных в пластик долларовых купюры — по одной на каждого члена семьи, включая двоих детей.

Дал этих долларов тогда Ребе Шнеерсон пять, а один из них велел какому-нибудь нищему подать — на счастье и удачу, что вскоре сделано и было. Притом, что автор был и остаётся атеистом, но когда встречаешь живого святого, не стоит с ним спорить и выкаблучиваться. В отношении Ребе это было совершенно точно — после его благословений у бездетных на протяжении многих лет семейной жизни женщин дети рождались и он эти благословения кому угодно давал: неграм, пуэрториканцам, полякам, итальянцам, мексиканцам, англосаксам, евреям… Много их к нему за десятилетия приходило — и многое множество детей в результате появилось на свет. Мальчиков традиционно в честь него называли, Менахемами-Мендлами, а девочек в честь его жены Хаями-Мушками.

Как и почему это происходило автор не знает и особо не интересуется, но факт есть факт. Современная наука этого тоже не знает, что ровно ничего не означает, кроме того, что она ещё до понимания такого рода механизмов воздействия человека на происходящее не доросла. Ну, а верующим людям вообще было достаточно того, что благословение Ребе делает чудеса — на то они и верующие. И то, что он его раздавал всем, кто в нём нуждался, не интересуясь тем, евреи это, христиане, мусульмане или кто угодно ещё, только добавляло и ему, и его ХАБАДу популярности. Благо, человеком он был великолепно образованным не только по ортодоксальным еврейским нормам, но по каким угодно светским канонам. Да и языками владел.

С автором он, по крайней мере, говорил по-русски, на чистейшем интеллигентном языке, благо в начале разговора выяснилось, что прадедушку авторского, Илью Марковича Фрейдина, он ещё с дореволюционных времён знал и хорошо помнил. Тот в Екатеринославе слыл большим меценатом и много бедным помогал, а Ребе тогда был совсем молодым раввином в том же самом городе и к нему за помощью приходил — бывало. И вот, не прошло и 70-80 лет, как увидел он перед собой правнука этого человека… По человеческим меркам — целая жизнь. Впрочем, с того фарнбренгена тоже уже больше 30 лет прошло, а помнится всё, как будто это было вчера, благо очередь, ждавших благословения тогда на несколько минут остановилась: Ребе, услышав про прадедушку, начал расспрашивать о том, о сём, да и сам кое-что из своей молодости рассказал… Как же его секретари бесились!

Но вернёмся к ХАБАДу. Так вот, движение это самое, что ни на есть российское: местечко Любавичи, откуда оно происходит, расположено под Смоленском. И насколько автору известно — это единственный такого рода центр в нашей стране. Остальные хасидские общины (а их в мире более полусотни: брацлавские, гурские, карлин-столинские, бельзские, вижницкие, сатмарские…) происходят из Польши, с Украины и из Белоруссии. Есть венгерские и румынские. Но в пределах современной России только это одно и любавические паломники туда едут со всего света. Войны и революции ХХ столетия евреев вообще по планете разметали так, как мало кого. Но так уж повелось — сохраняют евреи память о своём прошлом. Масса у нас недостатков — что да, то да, но прошлое мы намертво помним.

В этом самом прошлом был длительный период, когда обычные ортодоксальные еврейские общины Российской империи, которые хасидов на дух не переносили и до сих пор их многие в еврейском мире терпеть не могут (у каких угодно евреев это — обычное дело), считая хасидов сектой (слова «тоталитарные» тогда не знали), писали на них доносы начальству и гадили им как могли. Такое вообще в любой религии происходит, когда от основного её ствола отделяется какое-нибудь новое направление. И тут уж кто кого… Так что тогдашние российские власти насчёт сектантства хасидов производили детальное расследование, держа некоторых цадиков в тюремном заключении. К примеру, основатель ХАБАДа Алтер Ребе — Шнеур Залман из Ляд, отсидел своё аж в далёком стольном Санкт-Петербурге, в Петропавловской крепости, на рубеже XVIII и XIX веков.

Был он в итоге выпущен на свободу, поскольку никакого криминала и никаких еретических или крамольных взглядов у него следователи не нашли, лояльность к правящему дому у него была похвальной, а что про хасидов думали и писали в доносах их враги-миснагиды, в том числе литовские, мало кого в те годы в российских верхах волновало. Да и сейчас не очень волнует. Рав Берл Лазар Путину лоялен? В высшей мере, причём показательно. Ну и какое Кремлю дело до того, что про него говорят и думают все остальные хасиды, большая часть которых, как исконные американцы, сейчас яро поддерживают Украину? Другое дело, что и украинские раввины все сплошь за Киев, несмотря на то, что и петлюровцы, и бандеровцы их предков страшнее страшного резали, но и тут какие к ним вопросы? Жить хотят.

Возвращаясь к «тоталитаризму» ХАБАДа на тему того, что они считают себя выше всех остальных, что им вменили обвинители (Николай Патрушев за упомянутый инцидент принёс свои сожаления, так что он в настоящее время полностью исчерпан). Тоталитаризма там нет, хотя дисциплина в самом ХАБАДе была во времена Ребе жёсткая, практически армейская. Всякому бы военному ведомству или церкви такую дисциплину! Очень он был сильным и авторитетным руководителем, да и организатором блестящим, отчего сейчас ХАБАД присутствует в каких угодно отдалённых странах, распространяя иудаизм и не забывая популяризовать своего покойного Ребе. Его знаменитую фотографию, где он на удивление похож то ли на Сократа, то ли на Деда Мороза, в России мало кто не видел.

Значит ли это, что ХАБАД— самое открытое и публичное направление хасидского иудаизма — секта? Нет. Тоталитарная? Тоже нет, хотя в определённых кругах силового блока такие слухи ходят. А что своих они привечают больше, чем чужих, так в какой религии иначе?! Откуда и существуют в мире православные и нехристи, правоверные и неверные. И что с того? В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Хотя конечно, со смертью Ребе внутри ХАБАДА начало оформляться мессианское крыло, которое искренне верит, что такой человек и такой духовный лидер, как он, умереть не мог, так что он — Мессия, до поры до времени скрытый от мира «под покровительством и по велению Г-спода Б-га» и надо верить в него и в его к ним возвращение. Ну, бывают у евреев периодически такие идеи в отношении кого-либо особенно выдающегося из учителей и духовных лидеров еврейского народа.

Именно это в своё время с Иисусом из Назарета и произошло. Помнится, первые римские императоры искренне считали, что христиане — это самая настоящая фанатичная, неуправляемая и непредсказуемая опаснейшая секта, тем более, что на них тогда доносы тоже писали. Уничтожали их. Ссылали. Травили зверями в Колизее. Сколько христианских мучеников такой подход породил?! Что до ХАБАДА, он пока что часть ортодоксального иудаизма, хотя та его часть, что верит в Ребе-Машиаха, полным ходом идёт к отделению — в иудаизме Машиаха евреи ждут и это ожидание вечно, но никто не имеет право себя позиционировать в этом качестве. Ну, так Ребе Шнеерсон себя никаким сошедшим на землю Мессией не называл и не считал. Так что никакая ХАБАД не тоталитарная секта. По крайней мере, пока.