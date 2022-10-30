Про туризм

Хрен его знает, куда только не носит наших туристов и чем это их беспредельное любопытство для них может закончиться. В любой толкотне и давке, на месте какой угодно аварии и природной катастрофы, от извержения вулкана до землетрясения или цунами, в числе жертв любого теракта могут оказаться наши люди, которые по всему свету носятся как оглашенные, ничего не боятся, ни о чём плохом никогда не думают и периодически влипают не по-детски — иногда с фатальным исходом. И тут никакое посольство, даже наполненное самыми неравнодушными и искренне желающими помочь соотечественникам людьми (такие среди дипломатов тоже есть и их немало), ничего не сделает, как с тремя молодыми женщинами, погибшими только что в давке в Сеуле, на Хэллоуин и произошло.

Сто раз сказано, только кто бы это слушал: любая толпа — это смертельно опасно. Особенно когда она куда-то начинает двигаться, чего-то испугавшись или куда-то зачем-то стремясь. На концерте это происходит или на каком угодно празднике, на похоронах известного человека или на спортивном мероприятии, в паломничестве или когда на рынке паника начинается — неважно. Ходынка, похороны Сталина, обрушение строительных конструкций на хадже в Саудовской Аравии или нынешний сеульский Хэллоуин — всё равно. Дети, подростки, женщины и старики находятся в особой зоне риска. Целая наука есть, что делать, когда попадаешь в толпу, чтобы из неё живым выбраться. И всё равно гибнут и гибнут люди, каждый год в самых разных странах.

Особенно опасна ситуация для иностранцев, не владеющих местным языком. Они вообще ничего в происходящем не понимают и их никто из окружающих не понимает. Никакие рекомендации, предупреждения и команды до них просто не доходят. Объясниться с окружающими они не могут. Ни о чём их попросить тоже не могут — кричи, не кричи, кто тебя в паникующей толпе будет переводить? Да и если в больницу попадёт — о чём там с иностранцем говорить будут и на каком языке?! Страшно жалко наших, которые в Сеуле погибли. И всех, кто там погиб, жалко невероятно, хотя наверняка найдутся идиоты, которые ещё и позлорадствуют насчёт Хэллоуина и что-нибудь про вредоносность языческих праздников не к месту и не ко времени вякнут. Они всегда находятся.

Впрочем, какой Сеул, какой Хэллоуин… Недавно коллега с вопросом позвонил: безопасно ли сейчас двум незамужним молодым женщинам в Иран в качестве туристок ехать — смотреть тамошние архитектурные красоты. Представил себе двух этих дур в нынешнем Иране, где по всей стране масштабнейшие уличные столкновения идут из-за того, что тамошняя религиозная полиция местную девочку-студентку насмерть забила из-за нарушения ею дресс-кода: волосы у неё из-под головного платка выбились или ещё что-то такое же страшное для норм исламской морали произошло, и даже поперхнулся. Толпы людей силовиков насмерть забивают, те в ответ, а то и превентивно по ним изо всех стволов палят, женщины на площадях хиджабы публично в знак протеста жгут, их массово арестовывают…

Самое время молодым, не знающим ни обычаев, ни языка иностранкам без сопровождения по Ирану ездить, на архитектурные шедевры смотреть. Вот просто самое время! Лучшего не подберёшь. Предложил в качестве альтернативы съездить в Узбекистан или Азербайджан. Бухара, Самарканд, Хива или Баку ничем не хуже Тегерана, Исфахана или Шираза. Красоты тамошние не меньшие, даже архитектура та же — исламская, с персидским оттенком. Еда кратно вкуснее. По-русски население говорит. Безопаснее на два порядка. И нет заморочек с исламским дресс-кодом: советская власть там не так уж давно была, архаика средневековая ещё не успела вернуться, хотя попытки есть и не со всем местные власти справляются, особенно в глубинке. Ну, поглядим, послушают ли совета. Каждый сам кузнец своего счастья, равно как и несчастья…