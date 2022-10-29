Собчак и Даркон

Европейские СМИ и русскоязычные сетевые ресурсы нашли новую тему: Ксения Собчак вырвалась на свободу из «кровавого Мордора»! Ей, «санкт-петербуржской принцессе», которую многие завистники и ещё большее число идиотов-поклонников (свои фанаты у неё тоже есть) полуиронично называли «кровавой барыней», бывшему кандидату в президенты России от ультралиберальной общественности (правда, покойный Жириновский её в ходе дебатов такими словами прикладывал…), особой, близкой к трону и к Самому (точнее, она сама себя так с присущей ей скромностью позиционировала, но ведь многие верили!) помог спастись чудом оказавшийся у неё под руками в нужное время в нужном месте израильский паспорт. Точнее, раньше — причём не так уж давно, она категорически отрицала, что он у неё есть, но Г-сподь явил милость свою и он у неё появился. Аллилуйя! Да уверуют скептики и раскаются!

С израильским дарконом её не пустить в Евросоюз никак не могли — безвизовый режим у него, Евросоюза этого, с Израилем. Плата за кровь шести миллионов европейских евреев, которых в доброй, старой, гуманной, демократической, цивилизованной Европе в Холокост эуропэусы прикончили. Причём выдавали их нацистам, ловили спасавшихся, грабили, калечили, загоняли в гетто и охраняли там, чтобы не дай Б-г не сбежали, везли в концлагеря, расстреливали, травили газом и сжигали, с глубоким удовлетворением вселяясь в их дома, захватывая и проматывая их имущество далеко не одни только немцы. Чёрта с два! Вся Европа за редчайшими исключениями этим с огромным удовольствием и большим энтузиазмом занималась. Причём никому, кроме тех, кто живёт в Израиле никакой безвизовый въезд в Евросоюз не положен. Тем же советским — кукиш с маслом был и остался, а не Европа.

Ну — это отдельная тема, насчёт того, какие бывают Холокосты и почему евреи после войны внезапно оказались разного сорта. Одни из СССР. Другие — из всех прочих стран диаспоры и Государства Израиль. И не потому, что автору жалко, что именно израильтянам такая привилегия досталась, как шенгенский безвиз — по нынешним временам в Европе настала такая жизнь, что привилегией его не назовёшь, разве что, как в ситуации Ксении Анатольевны, когда туда срочно надо ноги сделать. Но тут одна закавыка — паспорт её закадычная подружка а сеть слила и его там теперь только ленивый не разыщет. И там и серия, и номер, и когда выдан, и все прочие паспортные подробности — то есть найти, кто именно его выдал и при каких обстоятельствах ни разу не проблема. А вот тут уточним. По «Закону о возвращении» от 1950 года внук или внучка любого еврея могут въехать в Израиль и стать его гражданами, причём отказываться от предыдущего гражданства они ни в коем случае не должны — и это на самом деле так.

К слову, тоже наследие Холокоста. И тут в случае Ксении Собчак всё верно. Она под израильский «хок hа-швут», спасибо тем отцам-основателям еврейского государства, которые его приняли, полностью подпадает. Но Гражданство Израиля НЕ МОЖЕТ быть предоставлено еврею, который добровольно, не под принуждением или страхом смерти и не в младенческом или детском возрасте, а вполне взрослым, совершеннолетним и полностью отдающим себе отчёт в своих действиях, сменил религию и перешёл в другую веру. Говоря попросту, в данном конкретном случае, является выкрестом или его потомком — притом, конечно, что он не стал «бааль тшува», то есть человеком раскаявшимся и вернувшимся в лоно ортодоксального иудаизма, что есть процесс в принципе возможный, хотя и дико геморройный. На каковой случай есть соответствующие, более чем ясные, конкретные и недвусмысленные рескрипты Главного раввината Израиля и решение Верховного суда этой страны, не позволяющее двоякого толкования.

Именно тут в случае Ксении Собчак имеется большая загогулина, прямо-таки размером с сверхкрупную головомойку всем тем израильским чиновникам, которые были причастны к выдаче ей израильского паспорта, и лишение самой Ксении Анатольевны оного вместе с гражданством этой страны, которая, конечно, гостеприимна, течёт молоком и мёдом и всегда готова выручить любого еврея, но совершенно точно не всемирный проходной двор. Автор — человек светский, не израильтянин и сердце у него большое. По его сугубому мнению, хоть всех выкрестов планеты в Израиле собери и добавь к ним потомков евреев, перешедших во все прочие религии, не вопрос. Где они там только поместятся, непонятно — их таких не один десяток миллионов наберётся, но коли будет охота… Но пока такого решения руководства Израиля, отменяющего все предыдущие всех официальных инстанций еврейского государства нет, Собчак не имела и не имеет право на его гражданство. Точка.

То есть в принципе проскочить втихую она бы могла: евреи народ занудный, но не до такой степени сволочной, особенно если правильным людям в правильную организацию занести правильную сумму в правильной валюте. Ну, или просто, уповая на наше традиционное разгильдяйство, не заострять внимание на некоторых подробностях собственной биографии, имея в виду предоставление честной справки о происхождении кого-то из родителей или их родителей. Но тут сильно не тот случай. Страсть к эпатажу и саморекламе барыню подвела. Венчание с Богомоловым было? Было. Да ещё какое! Со скандалом, когда брачующихся в историческую православную церковь в катафалке приехать с какого-то беса понесло и об этом только ленивый в России не написал. Повторим: в церковь, а не в синагогу. В присутствии массы народу и при большом стечении прессы. Что означало, что оба они — как минимум люди в этот момент самые, что ни на есть православные.

Какие именно они с таким подходом к жизни православные, умолчим — это есть дела церковные, до которых ни автору, ни всем прочим евреям, ни Государству Израиль дела нет и быть не может. Но если это не так и брачующиеся никакого отношения к вере в Иисуса Христа не имели, то совершено было показательное кощунство и немалое, за которое как минимум того, кто их венчал и всех, кто ему в этом помогал, должно было ждать строгое наказание, а брак сей ни в коем случае не мог считаться действительным, ибо являлся бы не таинством и церковным обрядом, а самым настоящим Б-гопротивным еретическим глумлением над верой. Было это? Не было ничего такого. Так что венчалась Ксения Собчак со своим Богомоловым хоть и самым юродивым, шутейным и уродским образом, но по-настоящему. И какая она после этого еврейка?! Какое ко всем лешим может у неё быть гражданство Израиля и израильский паспорт? Сбрендили тамошние бюрократы, что ли?! Со всеми из этого вытекающими визовыми и безвизовыми последствиями. Большой привет Евросоюзу!