О, дивный новый мир…

Вечная тема: ну, предположим, закончится эра однополярного мира, за который сейчас американцы бьются, как пыльным мешком по головам ушибленные, ни своих, ни чужих, ни тех, кто просто мимо проходил, не жалея, а дальше-то что?! Кто полюсами будет, к которым всем, кто поменьше, прибиваться или, на худой конец, приспосабливаться придётся? Кто в доме — в смысле, на планете нашей, будет хозяином? Если она, конечно, продолжит своё движение по орбите вокруг звезды по имени Солнце (кто из молодых не понял — это Виктор Цой) в виде цельного шарика, а не роя астероидов, сильно оплавленных и слегка радиоактивных?! Интересно же, правда? Ну, автору, по крайней мере, точно интересно. На какую войну успеют его дети он уже понял — она вовсю идёт. Понять бы теперь, на какую успеют внуки…

К примеру, вот, был такой исторический период чуть больше ста лет назад, когда практически вся политическая карта Земли была раскрашена всего лишь в несколько цветов. Империи тогда банковали. Великобритания, Франция, Россия и Япония. Набирали обороты Германия и Соединённые Штаты. Дышали на ладан, но ещё существовали колонии у Бельгии, Нидерландов, Испании, Португалии и Турции. Италия их пыталась получить. Кое-какие монархии в Африке и Азии даже независимость сохранили. Эфиопия там, Афганистан, Иран, Китай, Сиам — нынешний Таиланд… Правда, никто не знал, надолго ли и было в общем понятно, что их вот-вот поделят, а то, что от них останется, будет прокладками между помянутыми империями, чтобы они могли лоб в лоб друг с другом не сталкиваться, но всё-таки…

Потом была Первая мировая и диспозиция изменилась: пошли революции, а империи начали распадаться. Потом Вторая мировая. Возникли две сверхдержавы и косяком пошла повальная деколонизация. Мир разделился на два лагеря, концентрировавшихся вокруг США и СССР, плюс сформировалось Движение неприсоединения, члены которого лавировали между ними. Ну, а потом мы сдуру самораспустились, разоружились и Соединённым Штатам пошла такая пруха, на которую они даже в самых бурных фантазиях расчитывать не могли. Что до нас… Почти 30 лет дурью маялись, пока начальство не поняло, что в покое ни страну, ни его лично никто не оставит и начало и само трепыхаться, и авгиевы конюшни, в которых страна пребывала, чутка расчищать. Что и имеем.

Представляется на сегодня, что гелиоцентрическая система устройства мира, при котором США — всеобщее солнышко и единственная сверхдержава, которая вечно празднует фукуямовский «конец истории», а все остальные так или иначе вокруг этой, общей для всех и горячо всеми любимой звезды, крутятся по своим орбитам, себя исчерпала. Хреновое оказалось светило. Греть особо никого не грело, светить вообще категорически перестало и начало вести себя неадекватно, поджаривая то одного, то другого участника планетарного сообщества. И ладно бы, по мелочи, астероид там какой схарчить небольшой или комету залётную, а повадилось целые планеты припекать — некоторые дотла… Ну, и кому такое счастье надо?!

Как следствие, старая система устройства мира себя исчерпала и на наших глазах рушится внутрь той конструкции, на которой она несколько десятилетий после войны держалась, а что вместо неё возникнет пока непонятно. США с сателлитами (в целом — нынешний Запад, хотя это название весьма условно, с учётом Японии, Южной Кореи и прочих тихоокеанских активов этого самого Запада) и Китай с его собственными? Либо «США +» и китайско-российский альянс? Или вообще китайско-российско-иранский? И тут явно проявляется совсем другая картина. Представим себе не плоскостную, а объёмную подвижную картину, где основные игроки — это крупнейшие и наиболее развитые и мощные страны. Страны эти составляют альянсы которые частично пересекаются, меняя конфигурации с течением времени.

Зоны пересечений — конфликты интересов, которые разрешаются разными путями, если их вообще возможно примирить между собой. Если нет — страны и их альянсы воюют или вступают в конфликты разной степени интенсивности, которые можно не только разрешить с течением времени, но и подморозить, лишь бы они всю систему вдребезги не разнесли. При этом все так или иначе контактируют со всеми, напрямую или через нейтральных посредников, отбивая наскоки противников и в меру своих сил и способностей отстаивая свои хотелки — они же национальные интересы. Интересная конструкция. Сложная. И тут свои взаимно пересекающиеся системы и альянсы различных размеров и мощи возникают не только у Запада во главе с США и, к примеру, у Китая, но и у Индии, России, Турции, Ирана и прочих достаточно серьёзных для этого игроков.

Повторим: сложная возникает перед глазами система, динамичная и непривычная? Ага. Проще было бы жить в однополярном или биполярном мире? А то! Когда мир становится многополярным он, считай, всё равно, что бесполярный. Рисков больше, определённости меньше, зоны контроля не полностью расписаны и могут меняться, а пока их друг к другу притрёшь, такие искры могут полететь — и уже летят… Но с другой стороны, в атоме какой электрон главный? В организме — какой орган? В крови — какой эритроцит? В коре головного мозга — какая извилина? То-то же! И, к слову, системы притирки интересов без разрушения основ сотрудничества уже есть и неплохо себя показывают. ШОС, БРИКС, «ОПЕК +», ЕврАзЭС, ОТГ, ССАГПЗ, МЕРКОСУР…

Что до НАТО, Евросоюза и прочих западоцентричных альянсов, они, конечно, существуют, да и пускай их, только банковать, принуждая всех остальных играть по их правилам, больше не смогут. Времена не те. Ну, или пускай попытаются. Хотеть невредно. Проблема в том, что им эту возможность и Россия, и Китай и все прочие крупные игроки, от Турции до монархий Персидского Залива и от Индонезии до ЮАР добровольно предоставили и они со взятой на себя ответственностью не справились от слова «совсем», с большой буквы «С» — особенно Соединённые Штаты. Вели себя по-хамски, в высшей степени нагло и глупо, на ходу меняли правила игры, ни в чём себя ограничивать не желали, несусветной дурью маялись и маются, да и вообще беспредельничали. Ну — вот и начали огребать по-полной. Пока только начали, но ой, до какой степени ещё не вечер…