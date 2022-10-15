Последние года четыре живу на Ленинградке и каждое 9-е мая, во время воздушного парада, когда наши военно-космические железные птички пролетают буквально в двадцати метрах надо мной, захожусь в тревожных мыслях — а вдруг с соседнего чердака кто-нибудь жахнет по ним из переносного ЗРК. Стараюсь думать тихонько, шёпотом, дабы кто попало этих моих мыслей не подслушал.

Но вот услышали или всё-таки я не самый сообразительный военспец — в Подмосковье наша ФСБ задержала агента СБУ с двумя ПЗРК «Иглами». Планировал гад по птичкам. Скорее всего по гражданским.

Помимо этого, к счастью, предотвращённого теракта, в Брянске приняли ещё одного диверсанта с бомбой. Собирался заложить её в одном из складов транспортно-логистической компании.

И с Крымским мостом всё официально прояснилось — ведомство украинской военной разведки руководимое Кириллом Будановым организовало взрыв. Вскрыта вся цепочка — установлены 12 человек задействованных, восемь из них уже задержаны.

Первым делом хочется сказать слова искренней благодарности нашим спецслужбам. Молодцы!

Ну а дальше следует большая тревога. Я не располагаю статистикой, какое количество терактов удаётся предотвратить, но понятное дело, что не все. И значит, снова, как в 90-е, терроризм.

Что характерно — государственный. Правда, государствами называть и Ичкерию и Украину можно с некоторыми натяжками, но степень опасности от этого не убывает. Даже квази-государство располагает значительно большими возможностями, чем какая-нибудь маргинальная группа или одиночка.

Собственно, ничего неожиданного, давно уже всем понятна террористическая сущность киевского режима. Восемь долгих лет он именно террором и занимался на Донбассе. И мне про это рассказывали не Соловьёв со Скабеевой, видел это лично, своими глазами. Следы прилётов в центре мирного Донецка, разрушения жилых домов в Луганске.

Теперь как нам к этому пришествию гос террора относиться. Во-первых, без паники. Пережили в 90-е, когда и спецслужб-то квалифицированных было не сыскать, переживём и теперь. Благо, наши защитники окрепли и оперились.

Во-вторых, пора вспомнить приснопамятные призывы времён Великой Отечественной — быть на чеку. Самое время вспомнить и быть.

Война, практически, гражданская, противник жесток и коварен. Открывать охоту на ведьм и разводить в обществе тотальную шпиономанию не стоит, но внимательно оглядываться на окружающую действительность и при возникновении чего-либо или кого-либо подозрительного, не стесняться и обращаться в органы.

Тот случай, когда лучше перебдить, чем недобдить.