Легко сказать «не сотвори себе кумира». А если уже сотворил и много лет принадлежишь к секте, тогда как? Выход из любой секты, как известно, крайне болезнен. И у меня сейчас ломки.

Речь тут о литературном кумире, при том о современнике, с которым многие годы сверял свои мироощущения, восхищался его мыслями, слогом и юмором. О Викторе Пелевине, короче.

То, что Виктор Олегович живой классик, внесший в язык новые слова и понятия, факт, не вызывающий сомнений.

Как нет и сомнений в том, что его творчество аукнулось даже в политических сферах — актуальный сегодня Зеленский на фоне хромокея прямиком из Generation П.

В чрезвычайно ревнивой литературной среде принято считать его творчество заумным и вычурным, но мы, читатели, любим его не за это.

Да, сегодня любой литературный успех невозможен без маркетинговых хитростей и, если угодно, без мифотворчества. По этим позициям Пелевин чемпионит с большим отрывом. Всё так, и секты именно такими приёмами и создаются.

Лично меня в секту Пелевина привели его неустанные поиски в истории религиозных культов, порой парадоксальные, волюнтаристские, но будоражащие воображение.

По кулуарным рассказам, он сам является адептом одной дальневосточной секты и вовсю пользуется психопрактиками, благодаря которым и демонстрирует завидную для многих литературную производительность. Говорят, раньше были и всякие вещества, но раньше.

Дальневосточные религиозные культы, как известно, открывают пути в бездны пустоты и абсолюта, а ещё старик Ницше обратил наше внимание — если долго смотреть в бездну, то и бездна тоже встречно посмотрит.

Мне эти все литературные шалости с пустотой и абсолютом фиолетовы — с бездной в гляделки не играю. Долгое время Пелевин был для меня генератором мыслей и даже немного пророком. Его хлёсткая оценка окружающей действительности была отстранённо-благожелательной, в отрицалово не уходила. Ну подхихикивал он над властью, ну вышучивал всяких силовиков и партократов, но делал это почти любя и вышучиваемым на пользу. Лирика его доставляла…

Потянуло на выход из фанатов после его предпоследней книжки «Transhumanism Inc» и триггером послужила созданная им метавселенная будущего.

Во-первых, само это слово — «метавселенная», впервые услышанное от Германа Грефа, вызывает закономерное недоверие, а во-вторых, вот ни разу не хочется в этой вселенной будущего проживать. Понятное дело, что и не доживу, но всё равно противно — перенос сознания богатеев в некие банки, иерархия этих банок, очевидная деградация рода человеческого — всё это сделало из восторженного удовольствия чтения какой-то депрессивный квест.

Окончательно добил меня Пелевин последним своим опусом «KGBT+». Признаться, ждал откровения — автор задержал релиз книжки, как я понял из-за сакральной даты — 24 февраля. Переписывал под повестку. Думал вычитать там глубоко философское объяснение происходящего. Напрасно.

«KGBT+» оказалась прямым продолжением «Transhumanism Inc», актуальная повестка присутствовала, но в основном на последних ста страницах. Нет. Пелевин остался тем же Пелевиным в юморе и сарказме. Хлёстко прошёлся в портретных характеристиках. Узнал многих. И главного нашего по топливно-добывающему сектору, угощавшего гребцов галер колбасой и только прикованному к веслу Ходорковскому колбасы не дававшего. И его небритого пресс-секретаря на водном байке, выписывающего круги вокруг галеры и на каждом круге в Ходора плевавшего.

Грешным делом, в припадке мании величия, показалось, что и сам я там мелькнул, хотя Пелевин обо мне и знать не знает. Был там портретно схожий — лысый, полу вертухай, полу бандит. Но дальше мелькнула локация «хутор» и догадался, кого имел ввиду. С юмором, повторю, у Пелевина всё в порядке, гражданская позиция, по которой ныне распределяемся на «свой» — «чужой», не наша. И это вызывает искреннюю грусть. Почему-то другого ждал…