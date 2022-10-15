Очень похоже на то, что пресловутая «зерновая сделка» окончательно обанкротилась

Сейчас можно с улыбкой вспомнить, как весь «цивилизованный мир» в едином гуманистическом порыве стремился накормить украинским зерном бедные страны Африки и Азии. Можно вспомнить, как клеймили Россию, которая этому якобы препятствует. Гневные речи западных лидеров, «озабоченный» Антониу Гутерреш и «спаситель мира от голода» Владимир Зеленский. И сама Украина, которая внезапно оказалась чуть ли не мировой житницей.

И вот зерновая сделка была заключена. Суда с продовольствием начали уходить из украинских портов. Казалось бы, все — мир спасен! Но все оказалось не так просто.

И вместо стран, которым потенциально угрожал голод, поток судов направился в страны благополучные, где с продовольствием все в полном порядке. И лишь какие-то жалкие проценты от общего потока пошли в Африку и Азию.

Оказалось, что украинские кукуруза и пшеница нужны европейскому животноводству куда больше, чем каким-нибудь голодающим из Сомали. Да и растительное масло, готовые комбикорма — буквально все пошло в Европу. Курочка в Нидерландах хочет кушать, какая уж тут Эфиопия?

И самое интересное то, что никто совершенно не стеснялся. Наш мир сейчас очень прозрачен, в том числе и по перевозкам и было прекрасно видно, куда идут суда с продовольствием. И буквально сразу начались вопросы и обвинения, что зерно идет не совсем тем странам, которым обещалось. Но на это европейские лидеры отвечали, что они «поддерживают цены» на приемлемом уровне, в том числе и для бедных стран.

Кроме того, ООН клятвенно обещала России, что ее продовольствие и удобрения тоже начнут продаваться во всем мире без ограничений. Но никаких подвижек в этом отношении до сих пор нет и не предвидится. А между тем, именно Россия является одним из ключевых поставщиков продовольствия и удобрений во всем мире. И ограничение торговли этими ресурсами на самом деле грозит многим странам мира настоящим голодом…