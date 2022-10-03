Забавным будет мир без Европы, как промышленного центра и региона повышенной комфортности, притом, что ей совершенно точно не уцелеть: американцы не дадут. Причём после того, как они взорвали «Северный поток», идущий в Германию, практически одновременно с запуском «Балтийского трубопровода» подпитывающего Польшу, это до такой степени прозрачно… Европейский бизнес сейчас перекочует в Соединённые Штаты: деньги, технологии, люди и всё прочее, что только из Европы можно выжать. Мог бы пойти и к нам, чем все российские правители от Петра и Екатерины до Сталина занимались самым активным образом, но у нас ещё деиндустриализация не закончилась, которую в 90-х начали наши гении-монетаристы. До сих пор их наверху столько… Да и остальные не лучше.

Автора в последнее время одолели своими заполошными криками о неизбежной как солнечный закат или наступление зимы грядущей катастрофе избыточно нервные Кассандры обоего пола, от профессоров и академиков до карьерных генералов и дипломатов, вплоть до чрезвычайных и полномочных послов, которые впервые столкнулись с тем, что страна, в которой они живут и от имени которой всю жизнь выступали и действовали оказалась совсем не такой, какой она им представлялась. Не привыкли они жить не в сверхдержаве, а в её раковине, внешне напоминающей прежнюю, но наполовину пустой и изрядно потёртой, изъеденной волнами, течениями, донным илом и песком. Ну, пускай привыкают. Кто обещал, что будет легко!

Что до читательского скепсиса на тему того, какое имеет отношение к будущему России, когда и если она всё-таки развалится, над чем неустанно работает весь западный блок с его союзниками, пример евреев или китайцев, которые свои государства несколько раз теряли, но потом восстанавливали… Самое прямое. Евреев много меньше, чем русских, а китайцев много больше, но не в том суть. 2000 лет назад 5-6 миллионов евреев из примерно 200 миллионов человек, живших на Земле — это как население США или бывшего СССР к сегодняшним восьми миллиардам. В сравнении с китайцами понятно: если бы пропорция сохранилась, в мире жило бы 140-150, а то и 200 миллионов евреев, а не 15-16. Но и если бы по китайцам она была такой, как была, их на свете было бы миллиарда два, как и жителей Индии.

Просто китайцы, как и индийцы, растворяли в себе всех завоевателей, пришельцев и национальные меньшинства, как, к слову, происходит и с русскими, а евреи, подстраиваясь под те народы, среди которых жили и живут, становились и становятся на них похожи, сохраняя общий для всех стержень. Бамбук под ветром гнётся, но не ломается. Разные механизмы выживания, но результат один: и те, и другие существуют на свете сегодня, через несколько тысяч лет после того, как впервые появились на исторической арене. Чего же русским как народу не выжить, вне зависимости от того, какие испытания нашу страну ждут впереди? Просто настроиться на это надо, а не стонать, как гагары из горьковского «Буревестника», которых всё происходящее вокруг дико пугало.

Не всякому народу удаётся стать нацией, сложить такую страну, построить такое государство и создать такую культуру, как нам всем, живущим в России. Настоящих империй в мире было немного и нам выпала судьба жить в одной из них. Что будет со страной, то и будет. Что потопаем, то и полопаем, каждый в меру своих способностей и возможностей. Делать надо то, что необходимо и пускай всё идёт своим чередом, ибо евреи верят, что всё в этом мире, конечно, предопределено свыше, но каждый человек своими усилиями может повлиять на происходящее и изменить волю Б-жью. И как по автору — это куда более толковое занятие, чем плыть по течению, твердя, что ты человек маленький и от тебя ничего в этом мире не зависит. Как там в старом фильме было, насчёт «Бороться и искать, найти и не сдаваться»? Тот самый случай.