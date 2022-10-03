Ситуация на казахской и грузинской границах

Смотришь на репортажи с казахской и грузинской границ, читаешь интернетные размышления улетевших срочнее срочного в Армению и Турцию, Узбекистан и Азербайджан, Киргизию и Белоруссию, добравшихся до Чехии, Польши, Венгрии, Израиля, Австрии и Германии… Ну его на фиг, такую то ли эмиграцию, то ли эвакуацию, то ли просто бегство. Вот просто на фиг и всё. Нет, понятно, что из-под огня и от града летящих с неба мин-ловушек, которыми ВСУ Донбасс осыпают, гражданскому населению уехать — самое милое дело. Прифронтовая полоса, которая в любой момент может стать фронтом, а с учётом того, что киевские каратели с мирными жителями творят, под ними оставаться точно не надо. Но из Москвы и Питера?! Бред.

Или не бред. Память, что называется, в народе генетическая. Неверие в начальство как класс — ни в какое. Ни в гражданское, ни в военное, ни в духовное сословие. И тут не враги со своей пропагандой виноваты, а само оно всей своей деятельностью в людях это за долгие десятилетия воспитало. Начальству народ и при царе не верил, и при советской власти а уж после неё, за треть столетия, прошедшую с Перестройки и вовсе разуверился в том, что сверху о нём думают и о его и его детей будущем заботятся. О себе и своей мошне, чтобы всегда полна была — да. О чадах и домочадцах — да. О своём ближнем круге — да. Но о стране и её населении, если только это не связано с каким-то начальственным бизнесом или политическими финтами на местном или федеральном уровне — хрен.

На это накладывается невнятная выспренная лозунговая ахинея, идущая свыше, враньё центра и неразбериха на фронтах, да ещё и бардак с призывом, устроенный военкомами с таким размахом, как будто они в половине субъектов Федерации задались целью всему населению объяснить до какой степени вся система управления в стране держится на честном слове и на ручном управлении. Причём им, слава Б-гу, начали бить по рукам там, где ситуация оказалась не лезущей совсем ни в какие ворота, как в Хабаровске, но, что характерно, их прямое начальство на сигналы снизу начало очень нервно и негативно реагировать, подозревая, что всё дело не в желании наладить нормальный процесс, а в чьём-то стремлении ведомство подсидеть. Что, впрочем, и так происходит, особенно с учётом той дикой межведомственной неразберихи и явного феодализма, который в ходе СВО проявился, как мало где до того.

Плюс великолепно разогнанная по СМИ и интернету паника, на которую работает вся западная система пропаганды и работает отлично. Главное для специалистов по психологической войне, которые против нас работают, спугнуть, запутать и выбесить народ, чтобы люди друг на друга и на начальство бросались, а ещё того лучше в панике разбегались почём зря. Это как на загонной охоте, типа африканского хопо или нашей облавы на волков. Шум, гам, флажки, цепочка загонщиков, а впереди либо стрелки, либо загон с ямой из которой не выбраться, пока её зверьё целиком собой не заполнит, как это на ближних границах и происходит. А потом… Да, что говорить! Как это бывает, Булгаков в «Беге» и Алексей Толстой в «Хождении по мукам» превосходно описали. Классиков надо читать!