Цены на бронежилеты

Судя по всему, формат подачи информации «Утром в газете — вечером в куплете, а вернее, в телеграм-канале», то есть постоянное комментирование актуальных тем, становится востребованным. Что вполне понятно, учитывая уровень тревоги, а порой и отчаяния, который охватывает многих россиян сейчас.

Основная тема — мобилизация. Существует несколько направлений — от «гребут всех», до «государство призывает тех, кто необходим на данный момент». Несмотря на существующую неразбериху, как в организации мобилизационных мероприятий, так и в информационном освещении, можно с уверенностью сказать, что никаких «миллионов призывников» не будет: России нужна функционирующая экономика для поддержания войны. Мы не Украина, никто по несколько миллиардов долларов в месяц на жизнь нам выделять не будет. Тыл должен работать, в том числе и гражданский, а каждый мобилизованный — это снижение к ВВП, который и так находится под беспрецедентным санкционным давлением. Не зря ведь предполагается введение дополнительных налогов для нефтегазовой и добывающих отраслей.

Имеются «перегибы» на местах. Некоторые вполне тянут на саботаж. Но не зря главами мобилизационные комиссии в регионах назначены губернаторы.

Особое место занимает даже не информационная шумиха и фейковые вбросы относительно мобилизации. А спекуляция на этой волне. Достаточно вспомнить, что товары в магазинах «Военторг» подорожали значительно. При этом, АО «Военторг» подчиняется Минобороне РФ. Кому война, а кому мать родна? Кто-то желает погреться на поставках средств защиты военнослужащих? Может, поэтому их и нет на складах для выдачи мобилизованным, что бронежилеты, после подорожания до 140 тыс. рублей, оказались все на полках магазинов?

Не менее важная тема — состояние экономики. Которая у нас все еще сырьевая, но без которой мировой экономики не обойтись. Уже все успели убедиться, что желание отказаться от русской нефти и газа совершенно не совпадает с возможностями. Поэтому нефтегаз работает как продолжал. Также работают экспортеры и в тех сферах, где без российской продукции не обойтись (удобрения). Финансовый сектор также выдержал удар, но уже без всяких дорогостоящих причуд вроде экосистем и подразделений по разработке игр. У IT-сектора и финтех — проблемы. В ближайшее время прорыва здесь ждать не стоит.

Фондовый рынок будет также необходим, как и раньше. Внешние рынки капитала закрыты надолго, потребность и у государства, и у компаний в финансировании только возрастает. Рыночная экономика без него не возможна. Апокалиптичные слухи об изъятии вкладов, переходе на плановую экономику или продразверстку — это обычные фейки.

Следовательно, не нужно поддаваться панике и делать необдуманные шаги. Пусть даже внутренний голос истерически требует определенных действий, спешить не следует. В такой ситуации, скорее всего, результат действий будет иметь негативные последствия.