{ 1 октября 2022 }

Конец «золотого миллиарда»

Рубрики: [Telegram]  

А вы же знаете такое выражение, как «золотой миллиард»? Ну, типа жители США, Австралии, Канады и Европы, которые катаются, как сыр в масле, в отличии от всего остального мира.

Так вот очень похоже, что этой концепции приходит конец. Не будет никакого «золотого миллиарда». Золотыми останутся миллионов двадцать-тридцать максимум, а может быть и меньше. Эпоха «всеобщего благосостояния», которая была противовесом советскому социализму, подходит к концу. И причина тут не только в том, что меняется весь мир. Даже если бы он оставался однополярным, «золотого миллиарда» всё равно бы не стало. За ненадобностью.

Сейчас нет никакого смысла поддерживать высокий уровень жизни у огромной части населения. СССР больше нет, социалистическая левая идея, из идеи истинного всеобщего равенства. превратилась симулякр, отстаивание «прав» всевозможных сексуальных девиантов, а на деле — современные леваки сидят в тепле и сытости под крылышком «ненавистного им» финансового капитализма.

А в свете того, что мир всё-таки меняется — содержание «золотого миллиарда» становится совсем уж обременительным. Уже сейчас раздаются призывы сокращать потребление, экономить и это всё больше похоже на долговременный тренд.

Прощай, «золотой миллиард», гордость западной цивилизации. Она сожрёт и тебя. Потому что жрать — её смысл и суть. А корма становится всё меньше.

Голос Мордора


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