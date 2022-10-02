К вопросу о деколонизации Украины

В телеграм-каналах продолжается обсуждение выступления Путина на церемонии принятия в состав России четырёх бывших украинских областей, две из которых восемь лет ждали этого, объявив себя независимыми от Украины республиками — ДНР и ЛНР. В основном пишут либо беглые и небеглые оппозиционеры разной валентности, тролли с отчётливо выраженными украинскими корнями и пикейные жилеты среднего и пожилого возраста, которые ничем больше в этой жизни не заняты, кроме того, чтобы на основании своего личного опыта и недавно прочитанных книжек, содержание которых у них ещё не успело выветриться из головы объяснить, в чём Путин неправ и почему России обязательно хана настанет — если и не прямо сейчас, так вскоре.

Основной аргумент: Запад — это же ого-го, а мы перед ним кто?! И многосчисленные квазиисторические параллели на тему того, почему стране теперь никак не выжить, какова в этом персональная вина Путина и как именно проявится закономерная карма России, вечно танцующей на одних и тех же граблях. Вот если бы их, экспертов во всём сущем, от разведения сусликов на мясо и мех до управления государством начальство слушало, тогда, не исключено, может быть и выкарабкалось бы страна, пускай в урезанных размерах, а так… И много слов насчёт того, что большие страны обречены и расширять их территорию, прирастая населением, за которое надо нести ответственность, в наше время есть катастрофическая и непростительная ошибка.

Ну, в общем, понятно. Одна беда: ни один из них никогда ничем и никем в жизни не управлял, кроме трёхколёсного велосипеда и хомячка, да и то в детстве, так что с практическим опытом по этой части у них плоховато, зато с апломбом всё хорошо, как у пикейных жилетов и должно быть. И одна вещь в путинском выступлении их всех особенно поразила: когда он западников приложил на тему колониализма. Так обрадовались! Что же, воскликнула хором вся эта передвижная пишущая богадельня, выходит Россия теперь как Африка? И давай на этом отсыпаться, с прицелом на то, что вот, было у нас великое прошлое, имперское или советское, кто из них чему больше симпатизирует, а теперь… И много насчёт деградации системы и того, до какой степени позорно, унизительно и некрасиво говорить о том, что мы занялись деколонизацией страны.

Ну, попытаемся понять, что тут так, что не так. Тем более, что автору на секции Африки и Ближнего Востока, которую он в августе модерировал на Десятой международной конференции Минобороны, именно это сравнение в связи со спецоперацией на Украине в голову и пришло, когда пара африканских министров обороны, явно по наводке Макрона, который незадолго до того через их страны проехал, начала насчёт острой необходимости срочно с СВО заканчивать, публике голову морочить. Хотя, казалось бы, где Африка, где Украина с Россией и какое бы им было дело до нашей рубки?! Но автор так им говорить не стал — всё-таки гости страны, а объяснил, как чувствовал и понимал, причём ни с кем этого заранее не обсуждал, экспромтом: обстановка навеяла.

То, что мы тут все, хоть сто раз внешне, по образованию и воспитанию, белые люди и вполне себе европейцы, но для людей с Запада как есть поголовно дикие неразумные туземцы, для него есть открытие не вчерашнее. Сто раз в этом на своём примере убеждался. Вся наша страна для них точно Африка. На худой конец — Азия, что ничем не лучше. Расисты наши западные «друзья» ещё те, а цвет кожи для них не главное, в чём евреи в годы войны имели шанс убедиться и заплатили за этот опыт дороже дорогого. Шесть миллионов покойников, из них то ли миллион, то ли полтора миллиона детей… Не дай Б-г никому в мире ещё раз получить такой опыт. Россия это, Грузия, Молдавия, Армения или Украина, Казахстан или Киргизия, западникам всё равно. Разделяй и властвуй любой ценой — вот и вся политика американцев и европейцев на постсоветском пространстве, как у них всегда в колониях и было.

К примеру, у автора и его жены предки с Украины и там многие их поколения похоронены. Его фамилия — производная от названия древнего городка Сатанов, расположенного в нынешней Хмельницкой области, где евреев не осталось, всех в войну перебили. А когда-то знаменитое было место. Средневековое кладбище, крепостная синагога XVI века — один из узлов обороны, да и городом местечко это стало ещё по Магдебургскому праву… У жены все из Белой Церкви, удела польских магнатов Браницких, последняя из которых была женой Стефана Меллера, бывшего посла в Москве и министра иностранных дел Польши, ушедшего в отставку в знак протеста против антироссийского курса правительства братьев Качиньских и умершего от сердечного приступа. А у него самого из Екатеринослава.

Так вот, сотни и сотни лет их семьи прожили на Украине. Там ещё живёт масса родни и друзей, знакомых и однокашников. Там жена выросла, училась и работала, а он сам туда ездил на практики и в командировки, на те заводы, где работали не только его друзья, но и друзья родителей. С Украиной у доброй половины России было связано не только происхождение, но и вся жизнь. На украинские курорты ездили отдыхать, в её городах и сёлах себя чувствовали как дома, а для многих это и был дом с близкой роднёй. И какого дьявола во всё это должны вмешиваться поляки и англичане, американцы и французы, немцы и турки, разрушая то, что складывалось веками и разрывая по-живому семейные связи и человеческие отношения ему никто не объяснит никогда. Что тут непонятного?!

Ну, Путин-то, положим, из Питера, а автор родился в Москве, но когда ему президент сказал насчёт борьбы с колонизаторами, которую ведёт Россия, для автора это никакой Америки не открыло. Поскольку чувствует он себя в рамках СВО как те северные вьетнамцы, которые сначала французов, а потом американцев из Южного Вьетнама вышибали. И режим Зеленского для него ничем от сайгонских генералов из южновьетнамской хунты не отличается. Да и методы воздействия на них должны быть такими же, чтобы ни одна западная сволочь и ни один их местный прихвостень живьём с Украины не ушли. Как когда-то их глушили вьетконговцы во Вьетнаме, так сейчас ополченцы с Донбасса, Росгвардия, чеченцы Кадырова и российские военные вместе с «вагнеровцами» глушат боевиков из «нацбатов», иностранных наёмников и вояк из ВСУ. Никакой разницы.