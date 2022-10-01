Утреннее с недосыпа

Утро. Туман за окном густой, какой-то молочный, вроде киселя. Наползает из-за забора, от соседней речки, которую аккурат к началу сирийской операции ВКС наглая до предела скотина из истринской мусорной мафии засыпала, вырубив росший по берегам лес и завезя на роскошный заливной луг больше 400 длинномеров грунта, строительного мусора и асфальтового боя с ремонта Новорижского шоссе, хотя после семи лет яростной борьбы и судов русло удалось расчистить. Главный истринский полисмен этого паразита тогда крышевал и в итоге закопал дело, открытое на него за нанесение ущерба государству в особо крупных размерах, а от ребят своих, которые его завели, быстро избавился. Зачем в самом деле начальнику такие инициативные подчинённые?

Он, к слову, до этого успел примерно также и в Одинцово, покомандовать, и в Рузе, откуда после громких скандалов в Истру и был переведён, на кормление себя и вышестоящего начальства. Земля в районе дорогая, на одних только разрешениях на строительство сколько можно заработать, даже без нарушений, а уж если ни Б-га, ни чёрта не бояться… Да и бизнесменов в районе много. Кому в чём надо потрафить, кому на что не надо глаза закрыть, с кем в долю войти и в прибылях поучаствовать — исключительно хорошо зарабатывается! До поры, правда, но и когда она пришла — кому-то совсем не тому, кому можно было, на ногу наступил, просто на пенсию отправили. Не сажать же такого заслуженного человека! Ну, мафия бессмертна — это всегда известно было.

Впрочем, тогдашний глава района из бывших либеральных политиков, знатный байкер со связями в верхах и умением правильно ориентироваться в межпартийных интригах, особо этим орлам — мусорному аферисту и его полицейской крыше не мешал, хотя с самого начала горячо обещал остановить беспредел — ему это губернатор лично поручил. Но, надо сразу сказать, быстро в ситуации сориентировался, поменял позицию и честно сказал, что вмешиваться не будет. Правда после того, как он с поста ушёл, набрав изрядный капитал и посадив-таки вопреки всем законам своего бывшего зама, который единственный против мусорной мафии встал стеной и честно с ней не за страх, а за совесть боролся, свалку наращивать гады перестали и русло речки местные власти расчистили.

Расчистили, конечно, плохо, но тут уж как сделали, так сделали. Что называется, без души, но и за то спасибо. Чего ещё от чиновников ждать? Они насчёт охраны природы или дорог напрягаются только когда президент лично куда-то по их местам проехать должен. Ну, или хотя бы губернатор. Тогда мигом исправляется и дорога, которая годами вся в ямах, словно её регулярно бомбили, так что по весне с неё асфальт кусками сходит, как кожа после солнечного ожога отшкуривается, и мусорные кучи, регулярно вываливаемые целыми грузовиками на обочины у самого поворота на Новую Ригу, убираются. А какое полотно делают! Ровное, с фасочками — заглядение, а не полотно. За которое соседу сыровару все местные благодарны: как к нему губернатор стал заезжать, так ту дорогу лялечкой и сделали.

Сыр там у него, правда, так себе — средненький сыр, если его пробовать. Но рекламщик отличный и с грантами всё хорошо — осваивает гранты на диво и на зависть конкурентам. А сыр и без него хороший найти можно. Зато дороги вокруг сыроварни отремонтированы и начальство довольно. Чего ещё от человека надо? Может, пройдёт пара поколений и потомки его сыр тоже делать научатся. Раз уж он научился деньги делать… Но это о другом. Как там у классиков было? «Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего делать». Вот и тут так. Да и везде так и, судя по всему, всегда так было. У всех народов и во все эпохи. При князьях и царях, генсеках и президентах — так мир устроен и вряд ли будет устроен иначе. Ни у нас. Ни на Западе. Ни на Востоке. Хоть глобальный Юг, хоть глобальный Север, на котором мы и живём — по фигу.

Такая природа у власти и человеческая природа тоже такая. Бороться с этим бессмысленно, хотя многие пытаются, отчего ничего хорошего не происходит, только на смену одним уродам и паразитам приходят другие, не лучшие, а зачастую куда более худшие и, как минимум, более голодные и жадные, как и в 1917 было, и в 1991-м, и сейчас будет, когда и если нынешних власть имущих снесут и на их место прикочумает вся та горлопанская шпана со светлыми, хотя и немного злобноватыми лицами, которая их пробует на прочность. И, что характерно, к ней немедленно прилипнет и присоседится вся та дрянь из-за которой нынешних и критикуют. Г-вно это, отстой рода человеческого, всегда всплывает и поверху в любой проруби плавает. Чёрт его знает, что с этим делать. А скорее всего и не сделаешь ничего.

Впрочем, чего уходить в дурную философию? Речку же расчистили и бобры на этом, якобы «временном пересохшем водотоке», две хатки построили и небольшую плотинку. Серые цапли начали гнездиться, куницы и белки пошли, лисы с зайцами, мелочи птичьей певчей полно… Особенно когда снесли в самом начале коронавирусной изоляции непонятную самостройную конструкцию из стальных балок под крышей профилированного железа, которую на мусорно-грунтовой насыпи воздвиг невесть под какие будущие афёры не слишком умный мафиози. Удалось-таки добить ситуацию, не мытьём, так катаньем, спасибо офису губернаторскому, откуда её честно поддавливали. Ну, бетонные надолбы ещё остались — их не свернёшь, капитально гадил, зараза, но и они мало-помалу травой и сорняками зарастают.

Сон ещё не ушёл, но имеет смысл не пытаться его вернуть — ещё пару часов поспать можно было бы, не вопрос, но потом голова будет дурная и только к вечеру прояснится — проверено на опыте. Если дневной сон сморит по ночному недосыпу, так и не надо ему сопротивляться, прикорни и добери своё, как у арабов и латиносов в жару принято. Фиеста, она и есть фиеста. Когда-то у Арафата это подметил, который днём спал, а ночью работал, и понял, что привычка к ночной работе, которая с юности укоренилась, вполне нормальная. Другое дело, что с совсем уж раннего детства дневной сон не практиковал, а теперь он снова периодически накатывает. Ну, возраст такой. Старости ещё нет, молодости уже нет. Называется пожилой человек. Тихо живёшь в своей деревне, иногда заезжая в Москву, но перестав шататься по всему миру, как когда-то…